Nachtfrost überzieht in diesen Tagen wieder mit weißem Zuckerguss die Landschaft – und auch mein Auto. Da heißt es morgens: die vereisten Scheiben freikratzen. Das weckt Erinnerungen.

Als erstes Auto fuhr ich seinerzeit – natürlich – einen VW Käfer. Meiner war ein älteres Modell und schon weit herumgekommen. „Herby“ kam ohne jeden Hauch von Luxus daher. Als eiskalter Purist verlangte er im Winter viel fahrerisches Können, eine dicke Jacke und warme Handschuhe. Zugegeben, laut Verkaufsprospekt hatte damals auch ein Käfer eine Heizung. Aber die lieferte, wenn überhaupt, höchstens im Sommer heiße Luft. Angesichts der klimatisierten und mit elektronischen Helferlein vollgestopften Karossen von heute kaum vorstellbar: für uns Käferfahrer waren durchgerostete Heizbirnen, festgeklemmte Heizklappen und ähnliche Malaisen ganz normal. Er lief und lief, und das zählte.

Lästig fand ich aber schon in Käfertagen, dass ich auch während der Fahrt immer wieder mal die Windschutzscheibe freikratzen musste – von innen! Denn am eiskalten Glas gefror die Atemluft zu Raureif. Also ließ man auch bei minus zehn Grad während der Fahrt das kleine Dreiecksfenster am Türrahmen offen. Lüftungstechnik à la Wirtschaftswunder!

Wenn ich heute ein paar Minuten bibbern muss, bis die Heizung mein Auto auf Raumtemperatur erwärmt hat, denke ich oft: „Ist doch nur ein Luxusproblem.“