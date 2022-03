/ Lesedauer: ca. 1min Finanzen Lindner: Werden Schocks durch Ukraine-Krise abfedern

Mit Blick auf den Bundeshaushalt in der Ukraine-Krise schlägt Finanzminister Lindner beruhigende Töne an - und dämpft gleichzeitig zu hohe Erwartungen an den Staat.

© Michael Kappeler/dpa Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, während einer Pressekonferenz in Berlin. Foto: Michael Kappeler/dpa

Von dpa