Lieber kein Risiko eingehen

Die Bedienung kehrt noch einmal an den Nachbartisch zurück. Es täte ihr ja sehr leid, aber die Küche habe gerade keine frische Minze vorrätig. Deshalb sei der Wunsch nach einem Tee mit frischer Minze nicht zu erfüllen. Ob sie stattdessen vielleicht ein anderes Getränk servieren dürfe?

Ich bin nur mit einem halben Ohr dabei, wie das immer so ist, wenn man in einem Café sitzt. Doch meine Aufmerksamkeit steigt, denn beim Herrn am Nachbartisch macht sich Ratlosigkeit breit. Die Dame, für die der Tee mit frischer Minze gedacht war, ist nämlich gerade auf dem Pott.

Ein anderer Tee? Hm, ja. Weiß nicht. Was gibt’s denn da? Die Kellnerin bringt einen schlichten Pfefferminzbeutel ins Spiel. Also mit getrockneten und fein gemahlenen Blättern. Das gehe geschmacklich in eine ähnliche Richtung. Stille. Was gibt’s noch? An frischen Tees? Die Bedienung preist ein Glas heißes Wasser mit einem kleinen Stückchen Ingwer an. Mal was ganz anderes. Wieder Stille.

Inzwischen ist es auch an den anderen Tischen ruhig geworden. Alle wollen wissen, wie es weitergeht. Der Herr selbst weiß offenbar nur zu gut, dass er in einer gefährlichen Zwickmühle steckt und nur eine falsche Entscheidung treffen kann. „Ach, wissen Sie“, seufzt er und geht dann auf Nummer sicher: „Bringen Sie mal einen Rotwein!“