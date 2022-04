© Thomas Banneyer/dpa

Landwirt Eckart Heukamp, der letzte Landwirt in dem Ort Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler, hat seinen Hof und die damit direkt verbundenen Flächen an den Betreiber des Tagebaus RWE verkauft. Foto:Thomas Banneyer/dpa