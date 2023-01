Lekker Kultur

Es ist an der Zeit, ein bisschen Kultur zu konsumieren. Der Weg führt mich nach Enschede ins Muziekcentrum, eine Konzerthalle unweit des Alten Markts in der Innenstadt. Ich bin früh dran, sodass noch Zeit für ein Getränk bleibt. Mit dieser Idee bin ich nicht allein, jeder Besucher im Foyer hat eine Tasse in der Hand. Es gibt Kaffee und Tee – und zwar umsonst.

Als das Konzert vorbei ist und ich aus dem Saal ins Foyer laufe, werden erneut kostenlose Getränke angeboten. Diesmal gibt es Rotwein, Weißwein, Sekt und auch Wasser. Wer will, darf gerne zugreifen. Eine Mitarbeiterin trägt ein großes Tablett mit kleinen holländischen Snacks durch die Menge. Jemand einen Bitterballen?

Was für eine nette Überraschung! Mir ist zwar klar, dass ich den Service durch meine Eintrittskarte irgendwie mitbezahlt habe. Aber so bleibt mir nicht nur der musikalische Genuss, sondern auch die Gastfreundlichkeit in bester Erinnerung. Hartelijk bedankt!