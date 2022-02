Leicht abflauende Corona-Infektionslage in Niedersachsen

Die Dynamik der Neuansteckungen mit dem Coronavirus hat sich in Niedersachsen bis zum Donnerstag weiter etwas abgeschwächt. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) sank die Sieben-Tage-Inzidenz leicht von 1090,6 am Vortag auf zuletzt 1073,5. Angesichts des nach wie vor hohen Niveaus ist das aber nur ein geringer Rückgang. Der allgemeine Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich binnen einer Woche zusätzlich mit dem Covid-19-Erreger infiziert haben. Bei der Summe der bestätigten Fälle seit dem Beginn der Pandemie ist das Land jetzt nur noch knapp unter der Schwelle von einer Million (989.022).

Die niedersächsische Hospitalisierungsinzidenz verharrte bei 10,1. Sie drückt die Zahl der Neuaufnahmen von Patientinnen und Patienten in Kliniken auf 100.000 Personen gerechnet innerhalb von einer Woche aus. Es können auch Menschen mit positivem Corona-Test darunter sein, die andere Erkrankungen haben. Die Auslastung der Intensivstationen mit Covid-19-Patienten nahm von 5,5 auf 5,2 Prozent ab.

In Niedersachsen kamen absolut betrachtet 17.904 Covid-19-Fälle hinzu, weitere 24 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die höchste Inzidenz hatte die Stadt Wolfsburg mit 1845,9, gefolgt von den Landkreisen Northeim (1767,4) und Gifhorn (1511,6). Den niedrigsten Wert hatte weiter der Landkreis Wittmund mit 432,2.

In Bremen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI bis zum Donnerstagmorgen wieder geringfügig auf 765,6. Am Tag zuvor war sie auf 750,3 zurückgegangen. Es wurden 1154 Neuinfektionen registriert.