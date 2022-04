Leckere Kugeln

Früher gab es sie an fast jeder Ecke. Als Kind habe ich oft mit großen Augen vor ihnen gestanden und die Leckereien in ihrem Inneren bewundert. Eine Zeit lang hatte ich schon vermutet, sie würden völlig verschwinden. Doch sie hängen immer noch an Hauswänden oder Zäunen, oft beschmiert und zerbeult. Ja, es gibt sie noch, die guten alten Kaugummiautomaten. Früher, zur Hochzeit des Automatengeschäftes, kosteten die Kaugummis einen Groschen, also zehn Pfennig, heute zwischen 20 und 50 Cent. Die Geschäfte laufen nicht mehr so wie früher, heute kauft man lieber im Discounter. Schade, denn es ist doch viel schöner, eine Münze einzuwerfen, den Griff zu drehen, und den vertrauten Klang der fallenden Kugeln zu hören. Als Kind habe ich mir das nötige Kleingeld bei meinen Eltern oder bei meiner Oma „erbettelt“. Die Automaten üben auf mich immer noch einen seltsamen Reiz aus. Ich glaube, das hat was mit Nostalgie zu tun. Und mit der Erinnerung an eine unbeschwerte Kindheit.