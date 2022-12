Last-Minute-Ideen für Weihnachten

Selbstgemachate Schokoladen-Weihnachtsbäume. Foto: Schulte-Sutrum

Liebe Eltern,

mit großen Schritten steuern wir auf Weihnachten zu. Für unsere Kinder haben wir die Geschenke schon zusammen, schließlich haben die Jungs ihre Wunschzettel bereits Ende Oktober geschrieben. Was mir allerdings jedes Jahr oft fehlt, sind kleine Geschenke oder Aufmerksamkeiten für Freunde und Bekannte. Daher stelle ich in diesem Newsletter unter anderem einige Ideen vor - vielleicht ist für euch etwas dabei, damit Tante Anna oder Onkel Willi auch eine nette Kleinigkeit zu Weihnachten in den Händen halten können.

Viel Spaß!

Schoko-Weihnachtsbäume

Schokotanne mit Schnee- und Marshmallow-Verzierung. Foto: Schulte-Sutrum

Diese schönen und leckeren Schoko-Weihnachtsbäume sind relativ einfach gemacht, es braucht aber ein bisschen an Vorbereitung.

Zutaten:

Blockschokolade, zum Beispiel Vollmilch

Schokostäbchen

Weiße Schokolade (optional)

Marshmallows (optional)

Topf fürs Wasserbad

Backpapier

Backblech

Die Schokostäbe mit ausreichend Abstand auf Backpapier verteilen. Die Schokolade im Wasserbad schmelzen lassen und vorsichtig in eine Spritztüte füllen. Ihr könnt auch einen Gefrierbeutel nehmen und dort in eine Ecke ein Loch, zum Beispiel mit einer Prickelnadel, piksen. Nun die Schokolade aus der Spritztüte schwungvoll über die Stäbchen in Form einer Tanne verteilen. Wer Lust hat, kann noch etwas weiße Schokolade erwärmen und kleine Spritzer auf der Schokotanne verteilen, dann sind die Weihnachtsbäume quasi schneebehangen. Alles gut abkühlen lassen und nachher sehr vorsichtig vom Backpapier lösen. Die Schokobäume halten sich problemlos einige Tage im Kühlschrank. Optional könnt ihr die unteren Enden der Schokostäbchen noch in einen Marshmallow stecken, sieht einfach nett aus - ist aber nicht sonderlich stabil.

Wir haben bereits in der Adventszeit immer wieder Schokotannen in Folie eingepackt und verschenkt - es kam immer sehr gut an.

Weihnachtskarten mit Kartoffeldruck

Weihnachtsmann aus Kartoffeldruck. Foto: Schulte-Sutrum

Ihr braucht:

Eine halbe Kartoffel

zwei Pinsel

Filzstifte

Papier

Mit einer halben Kartoffel lassen sich ratzfatz Weihnachtsmann-Karten selbst gestalten. Dafür schneidet ihr aus der halbierten Kartoffel einfach etwas in der Mitte weg, so entstehen ein Teil für die Mütze und ein Teil für den Bart. Beides in verschiedenen Farben anpinseln, zum Beispiel mit Acryl- oder Fingerfarbe. Nase, Augen und Weihnachtsbommel im Anschluss einfach mit einem Filzstift hinzufügen. Der Kartoffeldruck eignet sich auch gut zum Pullover bedrucken, dafür dann Textilfarbe nehmen.

Eine Schneeflocke aus Brötchentüten

Die Schneeflocken sind schnell erstellt und kommen als Geschenk sehr gut an. Foto: Schulte-Sutrum

Weiße Weihnacht - für viele Menschen ein Traum. Bei uns in der Grafschaft fallen zu den Festtagen (leider) nur sehr selten weiße Flocken. Eine große zauberhafte Schneeflocke zum Aufhängen ist aber gar nicht so schwer zu basteln. Und sie schmilzt auch nicht!

Ihr braucht dafür:

10 Papierbrötchentüten (9 gehen auch), am besten nicht zu große, sonst hängen die Flocken etwas durch

eine Schere

Kleber

eine Prickelnadel oder ein anderer spitzer Gegenstand

Tesafilm

einen Faden oder Basteldraht zum Aufhängen





Für die Schneeflocke werden die oberen Ecken weggeschnitten und anschließend kleine Dreiecke in die Tüten geschnitten. Foto: Schulte-Sutrum

Anleitung:

Als Erstes nehmt ihr euch die Brötchentüten zur Hand. Klebt alle genau aufeinander, indem ihr ein umgedrehtes T (den langen Strich mittig, den kurzen Strich am unteren Ende der Tüte) auf jeweils eine Seite mit dem Kleber „schreibt“. Sobald alle Tüten aufeinander geklebt sind, schneidet ihr im oberen Drittel jeweils schräg die Ecken weg, damit die Tüten fast wie ein Häuschen aussehen. Dann könnt ihr die Muster links und rechts in die Tüten schneiden. Es bieten sich zum Beispiel kleine Dreiecke an, aber der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. So wird auch jede Schneeflocke einzigartig.

Dann endlich könnt ihr die Tüten vorsichtig auffächern - ein spannender Moment! Sucht euch schließlich eine Ecke, an der ihr den Stern aufhängen möchtet. Dort klebt ihr zunächst etwas Tesafilm dran und pickt mithilfe einer Prickelnadel oder eines anderen spitzen Gegenstandes ein kleines Loch rein. Nun könnt ihr dort vorsichtig einen Faden oder Basteldraht durchführen und eure Schneeflocke aufhängen.

Karten mit dem Nudelholz-Rollstempel

Einen ganz tollen Tipp für selbstgedruckte Weihnachtskarten haben wir kürzlich auch bei der Sendung mit der Maus gesehen. Die Nudelholz-Rollstempel sind allerdings etwas aufwendiger. Viel Spaß beim Anschauen!

Was lernen die Elfen in der Weihnachts-Schule?

- Das Elfabet.

- Das Elfabet. Warum können Weihnachtsbäume nicht gut stricken?

- Sie lassen immer die Nadeln fallen.

- Sie lassen immer die Nadeln fallen. Lehrerin: "Wer kann einen Satz mit Weihnachtsfest bilden?"

- Fritzchen: "Der Elch hält sein Geweih nachts fest."

In eurem Kalender ist rund um Weihnachten noch Platz? Dann schaut doch in den GN-Veranstaltungskalender rein, was es in der Umgebung alles zu erleben gibt.