Last am Haken

Erfunden wurde er schon 1932 im westfälischen Rheda-Wiedenbrück. Heute ist er gerade für Grafschafter Automobilisten beinahe ein „Must have“. Hier ist er am kleinsten Fiat Bambino ebenso selbstverständlich wie am dicken Mercedes oder am schicken Cabrio. Selbst der eine oder andere Tesla-Fahrer hat sich das Ding an seine Elektrolimousine schrauben lassen.

Ob gleich ab Werk mitbestellt oder nachgerüstet, ob starr, abnehmbar oder sogar elektrisch ein- und ausschwenkbar, der Multifunktionshaken unterhalb der Heckstoßstange macht für viele Grafschafter das Auto erst komplett. Eine Anhängekupplung erhöht den Gebrauchswert ganz erheblich. Deshalb hat sie gerade jetzt wieder Hochkonjunktur.

Jetzt trägt der stählerne Kugelkopf entweder den Fahrradträger, denn hierzulande gehören Freizeit, Urlaub und Fahrrad untrennbar zusammen.

Oder am Lasthaken hängt nun der Wohnwagen, um damit in den Urlaub zu starten. Völlig egal, ob der Stellplatz gleich um die Ecke oder irgendwo am Mittelmeer liegt – mit dem Wohnwagen am Haken ist Eigenheim-Idylle auch für die schönste Zeit des Jahres im Gepäck.

Womöglich wichtigste Anwendung der Anhängevorrichtung ist die Gartenarbeit. Wie unverzichtbar der ungebremste (und führerscheinfreie!) 750-Kilo-Anhänger für Grafschafter Gartenbesitzer ist, zeigt sich vor allem samstags. Dann stauen sich vor den Grünabfallsammelplätzen lange Warteschlangen.

Der Nutzlasthaken aus Rheda-Wiedenbrück ist hier offenbar ein unverzichtbarer Alltagshelfer. Aber aufgepasst: Anhängelast, Stützlast und Traglasten beachten. Sonst kann sich gerade auf der Urlaubsfahrt manches Anhängsel ungewollt selbstständig machen!