Lassen Sie sich inspirieren, wir bedienen Kopf und Gemüt

Liebe Leserin, lieber Leser,

als meine Kollegin Elisabeth Kemper mir vorige Woche ihren Text „Gas geben und Strecke halten“ über die Geschichte des Motorsportclubs Nordhorn zeigte, war ich gespannt. Auto-Nostalgie aus der Feder einer 31-Jährigen? In diesem Alter macht man sich doch wohl eher Gedanken über selbstfahrende Vehikel und eine saubere Öko-Bilanz als über Verbrenner aus den 1970-er Jahren, die röhrend um die Kurve jagen und hinten ungeniert Schadstoffe rausblasen. Ich finde, sie hat die Aufgabe journalistisch angepackt und atmosphärisch gut umgesetzt.

Was fanden die damals an diesen Kisten?

Aber ich wette, sie konnte sich bei der Recherche und bei der Umsetzung einer leichten innerlichen Verwunderung nicht entziehen: Was fanden die damals nur an solchen Kisten? Bei mir hat die Reportage eine ganz andere Wirkung erzielt, weil sie mein Gemüt ansprach und nicht die Vernunft. Diese Zeit, diese Modelle sind ein lebendiges Stück meiner Vergangenheit, mit 61 Jahren ist das nahe liegend. Und ich würde wiederum Geld darauf setzen, dass es Vielen in der GN-Leserschaft ähnlich ergangen ist.

Autoklassiker vor einem halben Jahrhundert. Die Älteren erinnern sich mit einem Schuss Nostalgie an eine Zeit, in der Umweltschutz kaum eine Rolle spielte. Den GN war das Jubiläum des MSC Nordhorn eine Reportage wert. Foto: privat

Ein Albtraum für den Gegenverkehr

Der knallrote „Prinz“ von NSU, unten links auf der Seite. Den fuhr ein guter Freund, allerdings in der entschärften Version. Ein Schalthebel mit elend langen Gangwegen, der im Getriebe rührte wie ein Mixer im Teig. Aber knackig im Fahrverhalten, der eckige Bursche. Oder der R4 von Renault mit seiner Revolverschaltung – legendär und unvergessen. Beim abgebildeten Fiat 128 fielen mir die vier Zusatzscheinwerfer vor dem Frontgrill auf, selbst montiert natürlich und absolut angesagt zu jener Zeit. Ein Albtraum für den Gegenverkehr, wenn man das Abblenden vergaß. Dieser Abstecher in die automobile Zeitgeschichte spiegelte treffend wider, welche thematische Bandbreite Tageszeitungen bieten. Das macht sie stark. Solche nostalgischen Ausflüge stellen Lebensbezüge zu einem Großteil unserer klassischen Print-Leserschaft dar, der altersmäßig im Durchschnitt ungefähr da zu finden ist, wo ich selbst gerade angekommen bin.

Nachrichtenbörse mit strenger Gewichtung

Gleichzeitig hat die GN-Redaktion mit einem Durchschnittsalter von etwa 45 Jahren natürlich ihr jüngeres Publikum im Blick – zumal auf GN-Online und anderen digitalen Plattformen. Wie immer sich die „Zielgruppe“ definiert, eigene Interessen, Vorlieben oder Abneigungen müssen in den Hintergrund treten. Doch sind wir Teil der Bevölkerung, haben individuelle Sichtweisen, was sich in Kommentaren oder Meinungsartikeln niederschlägt. Die Gewichtung der Themen in den täglichen Konferenzen ist eine strenge Nachrichtenbörse, die dem Nutzwert von Neuigkeiten oder der Strahlkraft einer Information folgt.

Die Jugend gehört nicht in Sonntagsreden

Natürlich hat es uns zu interessieren, was die Jugend bei den Fridays-for-Future-Demonstrationen denkt. Wer das in den GN nicht lesen kann, verliert an sozialer Kompetenz. Wir sind der Meinung, dass „auf die Jugend bauen“ nicht in Sonntagsreden gehört. Wenn wir aber beispielsweise mit einem betagten Ehepaar, das Eiserne Hochzeit feiert, in die fernere Vergangenheit zurückblicken, dann finden junge Augen möglicherweise manchen Satz, der sie klüger macht.

„Die Zeitlupe“ ruft Erinnerungen wach

Lokaljournalismus als Generationenfrage: So ist es, und so soll es auch sein – für die Macher und die Konsumenten. Mag sein, dass die große Gemeinsamkeit zunehmend aus der Mode gerät, weil Globalisierung in Wahrheit Spezialisierung bedeutet. Aber gesellschaftliche Nähe, wie sie auf engem Raum gerade die Grafschaft geprägt hat und wie sie weiterhin gebraucht wird, benötigt diese Klammer, davon bin ich überzeugt. Insofern ist es kein Zufall, dass wir einen großen Integrator besonders aufmerksam pflegen: den Sport. Zwei seit Langem laufende Serien untermauern diesen Anspruch: Das „Sporträt“ mit seinen ausführlichen Artikeln über bemerkenswerte Akteure vom Jugend- bis in den Seniorenbereich haben wir an dieser Stelle schon vorgestellt. Dazu kommt Die „Zeitlupe“. Sie punktet mit kurzen, pointierten Zusammenfassungen wichtiger Sportereignisse vor 25 oder 50 Jahren ruft den Älteren immer wieder Namen und Resultate ins Gedächtnis zurück, manchmal überraschend konkret.

Als Uwe Seeler zum Heideweg kam

„Der Blick in diese Rubriken inspiriert so manchen Leser sogar zu einem Anruf oder der Mitteilung, dass man bei einem bestimmten Spiel als Zuschauer dabei gewesen sei“, erzählt mein Kollege Martin Lüken. Kein Wunder: Die Karrieren starker Fußballer aus der Grafschaft wie Otto Geisert oder Heinz Stauvermann, die es sogar in die Bundesliga schafften, bleiben erzählenswert. Die GN-„Zeitlupe“ ist eine Fundgrube, sie holte die große Zeit des Nordhorner Fußballs mit Gastspielen von HSV-Legende Uwe Seeler am Heideweg ebenso zurück ins Licht wie die Erfolge von Nordhorner Schwimmern wie Ernst-Joachim Küppers oder des heute noch aktiven Bernd Horstmann. Erst vor Kurzem blickten wir auf den sportlichen Weg der Eishockey-Spieler des GEC Nordhorn sowie der Handballer der HSG Nordhorn zurück, die vor einem Vierteljahrhundert auf dem Weg nach oben waren.

Nehmen Sie es sportlich!

Um in der Fachsprache zu bleiben: Wir wollen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gerne weiterhin Steilvorlagen für gute Geschichten liefern. Sollten wir dabei eine 100-prozentige Torchance auslassen: Nehmen Sie es bitte sportlich.