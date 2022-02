KVN fordert Corona-Bonus für Fachangestellte in Praxen

Medizinische Fachangestellte in Praxen sollten aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) einen Corona-Bonus erhalten. „Neun von zehn Corona-Patienten wurden und werden durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie ihren Praxisteams versorgt“, teilte die Organisation am Mittwoch mit. „Die Medizinischen Fachangestellten sind der Schutzwall, der die Kliniken vor Überlastung schützt“, sagte demnach der KVN-Vorstandsvorsitzende, Mark Barjenbruch, in Hannover. „Sie müssen endlich von der Politik wahrgenommen werden und brauchen dringend ein Zeichen der Wertschätzung.“

Barjenbruch verwies darauf, dass sich der Druck in den Praxen seit Beginn der Pandemie stark erhöht habe. Die Medizinischen Fachangestellten leisteten unfassbar viel. KVN-Vize Jörg Berling sagte, die Bundesregierung vergesse eine ganze Berufsgruppe. Demnach gibt es allein in Niedersachsen 40.000 solcher Fachkräfte. Im Januar hatte bereits die Ärztekammer Niedersachsen gefordert, die Corona-Prämie auch an Medizinische Fachangestellte zu zahlen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte angekündigt, Pflegekräften in Kliniken und Pflegeeinrichtungen einen Corona-Bonus zu zahlen.