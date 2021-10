Kurzer Gruß

Es ist ungefähr ein Jahr her, dass mich ein älterer Herr auf dem Fahrrad anblaffte, ich könne doch ruhig auch grüßen. Ich hatte ihn irgendwo zwischen Uelsen und Veldhausen mit meinem Fahrrad überholt – und weil er, von einem Elektroantrieb unterstützt, kaum langsamer unterwegs war als ich, hatte sich dieser Vorgang ein bisschen in die Länge gezogen. Als ich also einige Meter mit ihm auf einer Höhe war, raunzte er: „Man kann auch kurz Moin sagen!“

Recht hat er, und eigentlich bringe ich meistens anderen Verkehrsteilnehmern auf dem Rad einen kurzen Gruß entgegen. Vor allem, wenn sie mir auf freier Strecke entgegenkommen.

An die Situation zwischen Uelsen und Veldhausen musste ich denken, als ich letzten Sonntag den Ems-Vechte-Kanal entlang Richtung Nordhorn radelte und mir irgendwann auffiel, dass kaum jemand im Gegenverkehr mein kurzes Nicken und ein schnelles Moin erwiderte. Das war doch sonst nicht so? Unser Landstrich ist doch bekannt dafür, dass eigentlich jeder jeden grüßt, egal wann und egal ob bekannt und fremd. Also: Moin! Oder etwas formaler: Guten Morgen!