Kurschus an Ukrainer: „Gott halte seine Hand über Sie“

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat den Gläubigen aller Religionen in der Ukraine ihre Solidarität zugesichert. „Eine Woche ist vergangen, seit die russischen Truppen die Ukraine angegriffen haben, und mit tief empfundenem Schmerz sehen wir, wie das Leid und die Gefahr für jeden Menschen Ihres Landes von Tag zu Tag größer werden.“ Das schrieb die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus nach Angaben vom Freitag an den Allukrainischen Rat der Kirchen und Religionsgemeinschaften. Ihm gehören neben christlichen Kirchen auch jüdische und muslimische Gemeinschaften an.

Kurschus dankte dem Rat für seine Friedensarbeit in der Vergangenheit. „Gott halte seine Hand über Sie. Im Namen Christi bitten wir Gott inständig, er möge mit Seiner Macht die Waffen zum Schweigen bringen.“ Die EKD teilte in Hannover mit, sie unterstütze die notleidenden Menschen in der Ukraine über ihr Hilfswerk Diakonie Katastrophenhilfe und die Arbeit für Geflüchtete im In- und Ausland.