Künstliche Intelligenz im Journalismus? Eine Frage der Transparenz!

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Dass Fragen zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) sowohl uns in der GN-Redaktion als auch die gesamte Branche zurzeit intensiv beschäftigen, hatte ich kürzlich bereits hier in einem Newsletter geschrieben. Jetzt wird es konkret: Vergangene Woche war ich in Mannheim, wo uns die Entwickler unserer Redaktionssoftware gezeigt haben, wie sich die KI „ChatGPT“ so in das Programm integrieren lässt, dass es Redakteuren erheblich die Arbeit erleichtert.

Dabei geht es nicht darum, dass Maschinen komplette Artikel recherchieren und schreiben. Aber es geht zum Beispiel um das Verlinken von Artikeln zu verwandten Themen, um die schnelle Suche nach geeigneten Symbolbildern, um Vorschläge für Suchmaschinen-optimierte Überschriften, um Kurzfassungen für unsere Mediaboxen oder auch um knackige Anreißer für unsere Facebook-Seite. Technisch ist das alles bereits möglich. Im nächsten Software-Update werden diese Funktionen enthalten sein und auch wir bei den GN werden sie sicherlich bald ganz selbstverständlich im Alltag einsetzen.

Was geht – und was darf?

Beim Branchentreff in Mannheim haben wir allerdings nicht nur darüber gesprochen, was technisch alles geht. Sondern auch darüber, wie wir Journalisten verantwortungsvoll damit umgehen. Im Zentrum steht dabei die Frage: Könnten Sie, liebe Leserinnen und Leser, uns eigentlich noch vertrauen, falls die Grafschafter Nachrichten zum Teil gar nicht mehr von Redakteuren, sondern von Maschinen gefüllt würden?

Wir sind uns in der Branche zum Glück völlig einig, dass Inhalte, die von einer Künstlichen Intelligenz erzeugt wurden, entsprechend gekennzeichnet sein müssen. Falls also zum Beispiel Sportergebnisse, Wetterdaten oder auch Polizeimeldungen in Zukunft vollautomatisch zu einem Übersichtsartikel zusammengefasst werden sollten, dann müsste dies zwingend mit einem Hinweis transparent gemacht werden. Und wenn Symbolbilder nicht aus echten Fotos bestehen, sondern aus künstlich generierten, dann natürlich auch. Solche Grundregeln sind für Journalisten unverhandelbar, auch wenn sie in der digitalen Weit ansonsten nicht gelten. So weit, so eindeutig.

Einfache Fragen – schwierige Antworten

Viel schwieriger wird es, wenn Inhalte nicht „von KI erzeugt“ wurden, Redakteure jedoch „von KI unterstützt“ oder „von KI inspiriert“ worden sind.

Wenn wir einen von Menschen geschriebenen Text automatisch auf eine passende Länge kürzen lassen: Ist das dann bereits ein kennzeichnungspflichtiger Einsatz von Künstlicher Intelligenz? Oder ist eine solche Funktion vergleichbar mit der bekannten Grammatikprüfung aus Texterfassungsprogrammen oder der Autokorrektur unserer Smartphones?

Wenn wir uns Überschriften-Varianten vorschlagen lassen: Wird die KI dadurch bereits zum Co-Autor? Oder ist das eher dasselbe wie eine Liste von Synonymen, die wir ja schon lange per rechter Maustaste in „Word“ aufrufen können?

Wenn wir uns zur Vorbereitung auf ein Gespräch die wichtigsten Fakten von „ChatGPT“ zusammenfassen lassen: Wurde das Interview dann bereits mithilfe von Künstlicher Intelligenz geführt? Oder machen wir dasselbe nicht schon lange, indem wir Google befragen?

Wenn wir ein etwas zu dunkel geratenes Foto durch intelligente Filter aufhellen: Ist das dann eine kennzeichnungspflichtige Bildmanipulation? Oder ist das in Zeiten von Instagram schlichtweg alltägliche Praxis?

Sie merken es, liebe Leserinnen und Leser: Wir stecken gerade mitten in einer sehr schwierigen Diskussion und ich kann selbst noch nicht alle Fragen mit letzter Überzeugung beantworten. Aber in einem bin ich mir absolut sicher: Unser wichtigstes Gut als Journalisten ist unsere Glaubwürdigkeit. Die dürfen wir, bei aller KI-Begeisterung, keinesfalls aufs Spiel setzen. Dazu gehört, dass wir Ihnen ganz transparent erklären, wie wir arbeiten – zum Beispiel hier in unserer „Post vom Chefredakteur“.