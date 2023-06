Künstliche Intelligenz: Gefahr für den Journalismus – oder Chance?

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

diesen Newsletter schreibe ich Ihnen aus dem Zug, auf der Rückfahrt aus Berlin. Dort habe ich an zwei Kongressen teilgenommen, in denen es um die Zukunft der Medienbranche ging. Das Mega-Thema, das fast alle Vorträge und Gespräche beherrschte, war diesmal, wenig überraschend, die rasend schnelle Fortentwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) – und was sie für den Journalismus bedeutet.

KI ist längst in der Lage, eigenständig Texte zu verfassen, die auf den ersten Blick kaum noch zu unterscheiden sind von Artikeln, die Journalisten geschrieben haben. Das hatte ich Anfang des Jahres bereits in meiner „Post vom Chefredakteur“ thematisiert. Den Newsletter können Sie hier nachlesen. Wie rasant die Entwicklung jedoch voranschreitet, was technologisch bereits möglich ist und was wir schon in wenigen Monaten erwarten können, ist mir im Austausch mit Kollegen, KI-Experten und Medienanwälten in Berlin noch einmal deutlich geworden.

Killt KI den Journalismus?

Da stellt sich die Frage: Wird KI uns bald ersetzen? Braucht es in naher Zukunft keine Journalisten mehr? Die klare Antwort: Nein! Denn ChatGPT und andere Dienste würden ohne unsere Arbeit gar nicht funktionieren. Sie basieren ja darauf, dass sie mithilfe unzähliger bereits vorhandener Texte trainiert wurden. Sie schaffen keine Informationen, sie tragen sie lediglich zusammen. Das allerdings unfassbar schnell und – zugegeben – auch schon ziemlich gut.

Letzten Endes, man muss es so deutlich sagen, schreibt die KI von uns ab. Dabei macht sie zurzeit noch viele Fehler, man sollte sich tunlichst nicht auf ihre Ergebnisse verlassen. Aber sie lernt schnell, die Qualität, da sollten wir uns nichts vormachen, wird flott immer besser werden.

Trotzdem wird sie weiterhin auf gute und aktuelle Inhalte angewiesen sein, auf die sie zurückgreift. Denn was sie nicht kann: mit eigenen Augen, Ohren und Nasen vor Ort sein, Eindrücke aufsaugen, Zwischentöne erspüren, Geschichten wittern, skeptisch nachhaken, Emotionen im wahren Leben wahrnehmen und anschließend beschreiben, sich eigene Gedanken machen. Sprich: Sie kann den Reporter nicht ersetzen. Sie kann keine exklusiven Geschichten schreiben wie in dieser Woche zum Beispiel meine Kollegin Anke Mücke hier, wie Laura Strempel hier, wie Sascha Vennemann hier, wie Susanne Menzel hier oder wie Martin Lüken hier.

Aber Künstliche Intelligenz kann halt die Arbeit dieser GN-Redakteure auswerten, zusammenfassen und jedem, der danach fragt, zur Verfügung stellen. Und das ohne Rücksicht auf unsere Urheberrechte und selbstverständlich ohne dafür auch nur einen Cent zu bezahlen. Zugespitzt: Künstliche Intelligenz ist dumm. Sie ist nicht menschenähnlich, sie ist reine Mathematik. Sie klaut sich zusammen, was sie braucht. Und ihre Erschaffer, die weltgrößten Tech-Konzerne, werden damit viel Geld verdienen – auch auf unsere Kosten.

Aufbruch- statt Untergangsstimmung

Daher lautet unsere größte Sorge: Wird Künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell der Verlage untergraben? Wird sie dafür sorgen, dass unabhängiger Journalismus bald nicht mehr finanzierbar ist – und es ihn daher nicht mehr lange geben wird? Ganz ehrlich: Diese Gefahr besteht, ich halte sie für real. Zumindest treibt sie unsere Branche um, das ist bei den Kongressen in Berlin sehr deutlich geworden.

Aber zum Glück schlottern den Führungskräften der Verlage deswegen nicht die Knie, von Panik und Untergangsstimmung keine Spur. Im Gegenteil: Ich habe eine große Aufbruchstimmung gespürt. Viele Verlage (zumindest die, die an solchen Kongressen teilnehmen) sehen in Künstlicher Intelligenz vor allem Chancen. Sie kann uns helfen, die Arbeit unserer Journalisten noch besser zu machen – indem sie diese bei Routinearbeiten entlastet („Kürze diese Pressemitteilung auf 30 Zeilen!“, „Finde ein Symbolbild für diesen Artikel!“), indem sie Texte und Textteile optimiert („Schlage mir drei Überschriften vor!“, „Empfehle einen Anreißertext für Instagram!“), bei Recherchen unterstützt („Schlage mir Experten für diese Fragestellung vor!“, „Liste Argumente dafür und dagegen auf!“) oder Tipps für weitergehende Recherchen gibt („Welche Aspekte könnten Leser der Grafschafter Nachrichten bei diesem Thema ebenfalls interessieren?“).

Zeit der Experimente

Mit all solchen Funktionen experimentiert unsere Branche zurzeit, und auch wir bei den Grafschafter Nachrichten spielen viel damit herum, ohne sie bislang systematisch im Alltag einzusetzen. Ein Werkzeug, das wir dafür gerade gemeinsam mit anderen Verlagen entwickeln lassen, nennt sich „CoDriver“, also Beifahrer. Der Name ist Programm: Die Künstliche Intelligenz sitzt neben uns, gibt kluge Tipps, hilft bei der Suche nach dem richtigen Weg (und nervt auch manchmal). Aber sie sitzt nicht selbst am Steuer.

Darum geht‘s: Vortrag beim Kongress „#beBETA - journalism in progress“ am Dienstag in Berlin. Foto: Burkert

Denn darüber herrschte bei den Kongressen in Berlin große Einigkeit und davon bin auch ich fest überzeugt: Am Ende muss es immer der Mensch sein, in unserem Fall der gut ausgebildete Journalist, der lenkt, beschleunigt oder bremst. „Es geht darum, den Menschen in den Mittelpunkt der Entwicklung künstlicher Intelligenz zu stellen“, hat ein Redner gesagt, und ich sehe das genauso. Wenn wir Medienmenschen uns daran nicht halten, dann schaffen wir uns selber ab.

Wahrheit statt Wahrscheinlichkeit

Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt. Wie, darüber werden wir weiterhin intensiv diskutieren und wir werden viel experimentieren. Nicht im Geheimen, sondern stets ganz transparent, damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich immer darauf verlassen können: Wo Grafschafter Nachrichten draufsteht, da stecken auch die Grafschafter Nachrichten mit ihren Redakteuren hier vor Ort drin; und nicht irgendeine gesichtslose Technik, die mithilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung Wörter aneinanderreiht.

Wie verändert KI die Arbeit von uns Journalisten? Ich werde Sie in unserem Newsletter „Post vom Chefredakteur“ auf dem Laufenden halten – persönlich.