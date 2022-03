Künftig Ukraine-Krisenstab in Niedersachsen

Die vielfachen Auswirkungen des Ukraine-Krieges werden künftig in einem Krisenstab in Niedersachsen beraten. Die erste Sitzung ist an diesem Freitag geplant, wie das Innenministerium in Hannover am Dienstag ankündigte.

Zu dem Krisenstab gehören Akteure aus dem Innenministerium, also etwa aus den Bereichen Feuerwehr und Katastrophenschutz, aber auch aus der Ausländerabteilung oder der Polizei. „Die jüngste Entwicklung der Zugangszahlen vertriebener Menschen aus der Ukraine ist höchst dynamisch. Wir stehen vor einer großen Aufgabe, die wir gemeinsam bewältigen werden“, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) laut Mitteilung.

Derzeit wird unter anderem der Ausbau der Kapazitäten der Landesaufnahmebehörde geplant. „Die Gespräche mit dem Bund und den betroffenen Kommunen dazu laufen auf Hochtouren“, betonte der Minister.

Nach Angaben einer Regierungssprecherin sind seit Kriegsbeginn bislang etwa 1500 Ukrainer in der Landesaufnahmebehörde angekommen. Weil viele Menschen bei Verwandten oder Freunden unterkommen, dürfte die tatsächliche Zahl noch deutlich höher liegen.

Niedersachsens Landesregierung sucht zudem nach Wegen, die Auswirkungen des starken Anstiegs der Energiepreise zu lindern. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann brachte eine niedrigere Steuer auf Sprit ins Spiel. „Eine rasche Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf beispielsweise 7 Prozent auf Energie, vor allem Kraftstoffe, würde sich an der Zapfsäule sofort im Portemonnaie bemerkbar machen“, sagte der CDU-Politiker der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Dienstag). Er betonte, dass sowohl private Verbraucher als auch die Wirtschaft gleichermaßen Entlastung benötigten.

Energieminister Olaf Lies schlug einen neuen Mechanismus vor, um den Anstieg der Energiepreise zu bremsen. „Wir sollten kurzfristig über einen Energiepreis-Schutzschirm für die Verbraucherinnen und Verbraucher und die Wirtschaft nachdenken“, sagte der SPD-Politiker dem „Handelsblatt“. Bereits angedachte Maßnahmen wie die Abschaffung der EEG-Umlage, eine Diversifizierung der Beschaffungsquellen sowie der Ausbau der erneuerbaren Energien reichten allein nicht aus.

Angesichts der hohen Spritpreise will sich Bremens Mobilitätssenatorin Maike Schaefer (Grüne) dafür einsetzen, dass die Ticketpreise im öffentlichen Nahverkehr gesenkt werden können. „Die hohen Spritpreise stellen für die Menschen, die auf ein Auto angewiesen sind, eine hohe Belastung dar“, sagte die Senatorin. „Auch hier zeigt sich, dass wir von Verbrennungsmotoren wegkommen müssen, um unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren, auf eigene regenerative Energien zu setzen und den Umweltverbund zu stärken.“

Als Stadtstaat sei Bremen in der besonderen Lage, einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) mit Anbindung ans Umland zu haben. Für viele Pendlerinnen und Pendler sei der ÖPNV eine Alternative. „Ich werde zudem in der Verkehrsministerkonferenz die Debatte suchen, ob wir analog zum Corona-Rettungsschirm weitere Fördermittel gemeinsam mit dem Bund aufsetzen können, um in diesen Zeiten der Krise die Ticketpreise reduzieren zu können“, sagte die Politikerin.