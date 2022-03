Krieg, Flucht – und jetzt auch noch vernagelte Querdenker

Liebe Leserinnen und Leser,

haben Sie die Bilder mit den Russlandfahnen bei einer Demonstration gegen Corona-Beschränkungen in Dresden gesehen? Unterstützung für Putin, der das Nachbarland Ukraine mit Krieg überzieht: Das hätte ich selbst völlig vernagelten Querdenkern nicht zugetraut. Nun, das Fotomaterial ist in der Welt, sein Wellenschlag reicht bis ins Private. Ich gebe zu, auch wenn das für einen Journalisten eine gefährliche Aussage sein mag: Dazu fällt mir nichts mehr ein, ich muss Familie, Freunde und Bekannte enttäuschen.

Ein Korridor nach Mariupol

Kopfschütteln auch in der GN-Redaktion, hier und da gepaart mit Achselzucken: So sind sie eben! Mag sein. Aber wer eine solche Demo nicht sofort verlässt, verstärkt ein verheerendes Signal. Man möchte diesen Verblendeten, die Freiheit fordern und einen Diktator feiern, der über Leichen geht, gerne einen Korridor nach Kiew oder Mariupol öffnen. Es gibt dazu eine Reihe passender Einschätzungen und Vorschläge in den Kommentaren auf GN-Online.

Undenkbar? Nicht mehr in der Politik

Seit vier Wochen hält der Krieg gegen die Ukraine die Medien in Atem, über die jeweils neue Entwicklung informieren wir an prominenter Stelle auf GN-Online. US-Präsident Biden reist nach Polen und markiert, wenn man so will, eine rote Linie. Robert Habeck, der deutsche Wirtschaftsminister, öffnet in Katar die Türen für umfangreiche Lieferverträge, die uns unabhängiger von russischem Gas machen sollen. Ein Grüner, wohlgemerkt, setzt in der Not auf einen fossilen Energieträger. Und FDP-Finanzminister Christian Lindner geht als erster nach vorne, um steigende Energiekosten für die Verbraucher mit staatlicher Hilfe abzufedern. Politisch undenkbar, all das, noch vor ganz kurzer Zeit.

Jene 100 Milliarden Euro, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in die Modernisierung und bessere Schlagkraft der Bundeswehr stecken will, sind von der rasanten Entwicklung der Nachrichtenlage bereits nahezu überholt worden. Papier hingegen ist in dieser Hinsicht nicht so geduldig, wie es das Sprichwort sagt. Mancher Beitrag im GN-Leserforum liefert wichtige Gedanken zu Krieg und Frieden, die über schnelle News hinausreichen.

© Marcel Brandt Vor einer ungewissen Zukunft: Flüchtlinge aus der Ukraine finden Sicherheit in der Grafschaft. Foto: Marcel Brandt

So können Grafschafter helfen

Ich habe vor zwei Wochen in meinem Beitrag angekündigt, dass unsere Reporter permanent über die Konsequenzen berichten werden, die das Kriegsgeschehen in der Ukraine für die Grafschafter hat. Zahlreiche Beiträge über Hilfstransporte ins Krisengebiet, über die Ankunft der Flüchtlinge und die Pläne für ihre Unterbringung sind entstanden. Weitere werden in den nächsten Tagen und Wochen erscheinen. Als wichtigster Orientierungspunkt erweist sich die stets aktualisierte Übersicht auf GN-Online „Krieg in der Ukraine: So können Grafschafter helfen.“ Wer einen Beitrag gegen Not und Leid der Vertriebenen leisten und wissen will, wo Bedarf besteht, findet einen aktualisierten Überblick, die Webseiten der Kommunen und die E-Mail-Adressen der Ansprechpartner.

Die Sache mit den Hamsterkäufen

Zur Einschätzung der Lage gehören die Folgen für die Wirtschaft und das Budget in den Familien. Deshalb haben wir uns ins nahe Grenzgebiet begeben, um die Preise an den niederländischen Tankstellen zu erkunden. Deshalb auch haben wir – zum Beispiel – mit Vertretern der Bäckerinnung gesprochen, um zu erfahren, wie sie die Preisentwicklung für Brot und Brötchen beurteilen. Was entsprechende Hamsterkäufe, etwa von Speiseöl oder Mehl, in den Grafschafter Supermärkten betrifft, so kamen wir an dieser unschönen Bestandsaufnahme nicht vorbei. Es ist leider nicht von der Hand zu weisen, dass wir als Teil der Medienbranche durch entsprechende Schlagzeilen, die zutreffend waren, aufkeimende Panik bei manchen Mitbürgern verstärkt haben.

Wie distanziert müssen wir berichten?

Krieg in der Ukraine: Wie häufig in derart dramatischen Situationen steht das journalistische Selbstverständnis auf dem Prüfstand. Die reine Lehre hat ein Großer unserer Zunft, der langjährige Moderator der ARD-Tagesthemen, Hanns Joachim Friedrichs, vor vielen Jahren so definiert: „Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er Distanz zum Gegenstand seiner Betrachtung hält; dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache; dass er immer dabei ist, aber nie dazugehört.“ Ich halte diese Richtschnur für zeitlos gültig. In der Auswahl unserer Themen, in der Akzentuierung unserer Reportagen, in der Klarheit unserer Kommentare haben wir genügend Möglichkeiten, einer guten Sache zu helfen.