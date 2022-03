Kostenfreie Behandlungen für Haustiere von Flüchtlinge

Für die Haustiere von Flüchtlingen aus der Ukraine bietet die Tierärztliche Hochschule Hannover kostenfreie Behandlungen an. Auch bei notwendigen Impfungen oder bei der Kennzeichnung der geretteten Tiere helfe die Stiftungshochschule, teilte Präsident Gerhard Greif am Freitag mit. Die Besitzerinnen und Besitzer müssten nur nachweisen, dass sie tatsächlich aus der Ukraine geflüchtet seien. Viele Menschen aus dem von Russland angegriffenen Land haben ihre Hunde, Katzen, Vögel, Reptilien, Kaninchen oder Meerschweinchen auf die Flucht mitgenommen. Die Bundesregierung hat für sie die sonst üblichen Regeln bei der Einfuhr von Haustieren gelockert. Die Hochschule wollen „einen kleinen Beitrag zur Hilfe“ in der schwierigen Situation leisten, sagte Greif.