Kopf hoch in der Nachrichtenflut: Das macht müde Leser munter

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Sind Sie gut erholt, hatten Sie (einen schönen) Urlaub? Die Schulferien steuern ja schon wieder auf ihr Ende zu, auch mich hat der Alltag nun wieder. Und ich muss zugeben: Die Auszeit hat mir gut getan! Ich habe es genossen, mal abzuschalten. Zwar habe ich im Urlaub genauso viel gelesen wie im Arbeitsalltag. Aber anders: Romane statt News, Bücher statt Smartphone. Lesen als Genuss, nicht als Arbeit. Das war sehr erholsam.

Ein niemals abflauender Nachrichtenfluss kann nämlich ziemlich ermüdend sein. Nicht nur für uns Journalisten, sondern auch für Sie, die Leserinnen und Leser. „News Fatigue“ oder „News Avoidance“ sind Begriffe, die in unserer Branche vermehrt diskutiert werden und die uns Medienmachern durchaus Sorgen bereiten. Sie beschreiben die Beobachtung, dass einige Menschen wegen einer ständigen Überflutung mit Neuigkeiten eine gewisse Ermüdung oder sogar Ablehnung gegenüber aktuellen Nachrichten entwickeln. In einer Zeit, in der wir rund um die Uhr von Nachrichtenquellen und sozialen Medien mit Informationen bombardiert werden, fühlen sich manche überwältigt und erschöpft – und schalten irgendwann einfach ab. Nicht nur zeitlich begrenzt im Urlaub, sondern dauerhaft.

Überfordert? Gestresst? Gleichgültig?

Woran liegt das? Einige fühlen sich vermutlich überfordert und gestresst, weil sie meinen, permanent mit den neuesten Ereignissen Schritt halten zu müssen und bloß nichts verpassen zu dürfen. Andere entwickeln womöglich eine Gleichgültigkeit gegenüber Nachrichten, weil sie das Gefühl haben, dass sich diese ständig wiederholen und sich ohnehin nichts ändert – egal, ob sie davon wissen oder nicht. Manche neigen sogar dazu, sich bewusst von Nachrichten abzuwenden, um sich vor der emotionalen Belastung und den negativen Auswirkungen auf ihre Stimmung zu schützen. Schlechte Nachrichten machen auf Dauer schlechte Laune. Wer will das schon?

Fünf Wachmacher

Was können wir Journalisten tun, um Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit wach zu halten oder erneut zu wecken? Dazu hier fünf Gedanken, die ich in den vergangenen Monaten aus Diskussionen mit Kollegen mitgenommen habe und die wir vermehrt auch in den Redaktionsalltag bei den Grafschafter Nachrichten einbringen:

Qualitätsjournalismus: Mit qualitativ hochwertigen Nachrichten können Journalisten das Vertrauen ihrer Leser gewinnen und das Interesse an ihren Inhalten aufrechterhalten. Davon bin ich fest überzeugt. Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit sind entscheidend, um einer „News Fatigue“ entgegenzuwirken. Letztlich sind wir für unsere Abonnenten ein Dienstleister, auf den Sie sich verlassen können: Indem wir Journalisten die Nachrichtenlage für Sie sichten, gewichten und sortieren, helfen wir Ihnen dabei, nichts zu verpassen, aber auch nicht in der Nachrichtenflut unterzugehen (mehr dazu hier in einem früheren Newsletter).

Mit qualitativ hochwertigen Nachrichten können Journalisten das Vertrauen ihrer Leser gewinnen und das Interesse an ihren Inhalten aufrechterhalten. Davon bin ich fest überzeugt. Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit sind entscheidend, um einer „News Fatigue“ entgegenzuwirken. Letztlich sind wir für unsere Abonnenten ein Dienstleister, auf den Sie sich verlassen können: Indem wir Journalisten die Nachrichtenlage für Sie sichten, gewichten und sortieren, helfen wir Ihnen dabei, nichts zu verpassen, aber auch nicht in der Nachrichtenflut unterzugehen (mehr dazu hier in einem früheren Newsletter). Vielfalt der Themen: Wir präsentieren Ihnen tagtäglich einen bunten Strauß an Geschichten. Sprich: Auf GN-Online landen Sie nicht in einer Nachrichtenblase, die Ihnen irgendwann nur noch das vorsetzt, was Sie vermeintlich ausschließlich interessiert. Indem wir über lokale, nationale und internationale Themen, über Politik, Kultur, Sport, Wissenschaft und andere Bereiche berichten, können wir Sie hoffentlich für möglichst viele unterschiedliche Aspekte begeistern, Ihre Neugierde wecken, Sie auch mal überraschen und so eine schleichende Ermüdung vermeiden.

Wir präsentieren Ihnen tagtäglich einen bunten Strauß an Geschichten. Sprich: Auf GN-Online landen Sie nicht in einer Nachrichtenblase, die Ihnen irgendwann nur noch das vorsetzt, was Sie vermeintlich ausschließlich interessiert. Indem wir über lokale, nationale und internationale Themen, über Politik, Kultur, Sport, Wissenschaft und andere Bereiche berichten, können wir Sie hoffentlich für möglichst viele unterschiedliche Aspekte begeistern, Ihre Neugierde wecken, Sie auch mal überraschen und so eine schleichende Ermüdung vermeiden. Blick durch die Leserbrille: Für uns ist es wichtig, die Bedürfnisse und Interessen unserer Leser im Blick zu behalten und nicht allein durch die „Journalistenbrille“ zu schauen. „Was bedeutet das für unsere Leser?“ Diese Frage steht für uns im Mittelpunkt. Mein Kollege Guntram Dörr hat das in einem früheren Newsletter anschaulich beschrieben (hier nachlesen).

Für uns ist es wichtig, die Bedürfnisse und Interessen unserer Leser im Blick zu behalten und nicht allein durch die „Journalistenbrille“ zu schauen. „Was bedeutet das für unsere Leser?“ Diese Frage steht für uns im Mittelpunkt. Mein Kollege Guntram Dörr hat das in einem früheren Newsletter anschaulich beschrieben (hier nachlesen). Diversität: Ein sperriger Begriff, aber ein wichtiger. Denn eine vielfältige Berichterstattung, die verschiedene Perspektiven und Stimmen einschließt und nicht träge im Mainstream mitschwimmt, sorgt für Denkanstöße, eckt auch mal an – und trägt so dazu bei, „News Fatigue“ zu vermeiden. Die GN-Redaktion ist in den vergangenen Jahren zum Beispiel deutlich jünger und weiblicher geworden, wodurch unser Blick auf das Geschehen in der Grafschaft spürbar vielfältiger geworden ist. Das war übrigens schon Thema in meiner allerersten „Post vom Chefredakteur“.

Ein sperriger Begriff, aber ein wichtiger. Denn eine vielfältige Berichterstattung, die verschiedene Perspektiven und Stimmen einschließt und nicht träge im Mainstream mitschwimmt, sorgt für Denkanstöße, eckt auch mal an – und trägt so dazu bei, „News Fatigue“ zu vermeiden. Die GN-Redaktion ist in den vergangenen Jahren zum Beispiel deutlich jünger und weiblicher geworden, wodurch unser Blick auf das Geschehen in der Grafschaft spürbar vielfältiger geworden ist. Das war übrigens schon Thema in meiner allerersten „Post vom Chefredakteur“. Zusammenhänge und Hintergründe: Oftmals, das wissen wir aus Studien, beruht „News Fatigue“ darauf, dass Leser den Überblick verlieren und Zusammenhänge nicht mehr verstehen. Wenn das passiert, haben wir Journalisten unseren Job nicht gut gemacht. Es ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, komplexe Themen verständlich zu erklären. Mehr Hintergrundinformationen, mehr Erläuterungen, mehr Analysen: Auch damit können wir hoffentlich dafür sorgen, dass unsere Berichterstattung Sie nicht ermüdet, sondern zu mehr Teilhabe am aktuellen Geschehen ermuntert.

Übrigens: Was ganz wunderbar gegen Nachrichtenmüdigkeit helfen kann, sind unsere Newsletter (hier im Überblick). Die bündeln einmal am Tag unsere wichtigsten Artikel zu diversen Themen. Zu festen Zeiten landen sie zuverlässig in Ihrem E-Mail-Postfach und halten Sie ganz entspannt auf dem Laufenden.

Munter bleiben!