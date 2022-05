Morgens fliegt die Zeit nur so dahin, finden Sie nicht auch? Kaum aufgestanden muss man schon zur Arbeit, Schule oder zum Kindergarten. Da bleibt kaum Zeit für ein gutes Frühstück. Vor allem, wenn man nicht nur sich selbst, sondern auch noch weitere Zwei- oder Vierbeiner versorgen darf.

Damit er morgens nicht völlig im Zeitstrudel untergeht, bereitet sich mein Bekannter konsequent auf den jeweils nächsten Tag vor. Der Frühstückstisch wird bereits am Abend für die Familie gedeckt, die Filtermaschine mit Kaffeepulver und Wasser gefüllt und geschmierte Frühstücksbrote werden in einer Butterbrotdose im Kühlschrank bereitgelegt. Von einer anderen Bekannten weiß ich, dass sie sich die Kleidung schon am Abend so auf einen Stuhl legt, dass sie nur noch in die verschiedenen Teile reinschlüpfen muss, um morgens Zeit zu sparen.

Konsequente Vorbereitung schön und gut... Vielleicht hilft es auch einfach den Wecker 20 Minuten eher zu stellen, um morgens alles in Ruhe zu erledigen. Aber dann muss man auch konsequenterweise direkt aufstehen – und die Finger sollten einen großen Bogen um die Schlummertaste machen!