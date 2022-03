/ Lesedauer: ca. 2min Statt Sarg Klimaneutral bestatten: „Reerdigung“ wird im Norden erprobt

Verstorbene werden in einem sogenannten Kokon durch Mikroorganismen in eine Art Humus verwandelt. So wird im Vergleich zur Feuerbestattung pro Leichnam eine Tonne CO2 eingespart.

© Sven Krieger/Meine Erde/dpa In einem solchen sogenannten Kokon wird der Leichnam von Mikroorganismen in eine Art Humus verwandelt. Foto: Sven Krieger/Meine Erde/dpa

Von dpa