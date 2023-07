Kleine Freude

Liebe Eltern,

Geschenke sind das größte für meine Töchter. Dabei kommt es aber gar nicht so sehr darauf an, dass es große, teure oder - in meinen Augen - besondere Sachen sind. Wenn sie etwas Neues zum Spielen entdecken, sind sie selig.

Vor einiger Zeit war es also eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen, bei uns in der Nähe nach bemalten Steinen zu suchen. Gerade zu Anfang der Corona-Zeit haben viele ganz liebevoll bemalte Steine hinterlassen. Die wurden mit großer Begeisterung eingesammelt - und wenn sie bei den Kindern in Vergessenheit geraten sind, habe ich sie wieder ausgesetzt, damit sie anderen wieder Freude bereiteten. Wie gut das ankommt, zeigt auch eine Aktion von Grundschülern in Gildehaus.

© Konjer, Stephan Die schön bemalten Steine zaubern dem Finder ein Lächeln ins Gesicht. Archivfoto: Konjer

Mittlerweile malen meine Töchter auch gern Steine an und lassen sie in der Nachbarschaft als kleine Aufmerksamkeit zurück. Passende Steine finden sich ja schnell und mit welcher Farben das Anmalen am besten funktioniert, haben sie einfach ausprobiert. Jetzt in den Ferien werden wir bestimmt öfter auf „Stein-Tour“ sein - zum Auslegen und vielleicht ja auch, um selbst welche zu finden und uns zu freuen.

Grafschafter Freibäder im Test

Von „Vechtekind“ Anja Glöckner

Auf ins kühle Nass - so lautet für viele Grafschafter an heißen Sommertagen die Devise. Wie gut, dass es für die nötige Abkühlung in nahezu jeder Grafschafter Gemeinde ein Freibad gibt.

© Vennemann, Sascha In der Grafschaft gibt es einige Freibäder, die in den Sommermonaten die Gäste anlocken wollen. Archivfoto: Vennemann

Nordhorn: Das Freibad feierte kürzlich sein 50-jähriges Bestehen. Es ist sogar das größte Freibad Norddeutschlands. Dort gibt es ein Wellenbecken, ein Sportbecken, ein Sprungbecken mit einem 10 Meter-Turm und ein Becken mit Rutschen. Für Kinder gibt es einen separaten Bereich. Rund herum ist eine große Rasenfläche, die zum Verweilen einlädt. Bei schlechtem Wetter ist auch das Hallenbad geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5,50 Euro, für Kinder und Jugendliche 4 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.delfinoh.de, Naviadresse lautet Am Sportpark 21, Nordhorn.

Das Freibad feierte kürzlich sein 50-jähriges Bestehen. Es ist sogar das größte Freibad Norddeutschlands. Dort gibt es ein Wellenbecken, ein Sportbecken, ein Sprungbecken mit einem 10 Meter-Turm und ein Becken mit Rutschen. Für Kinder gibt es einen separaten Bereich. Rund herum ist eine große Rasenfläche, die zum Verweilen einlädt. Bei schlechtem Wetter ist auch das Hallenbad geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5,50 Euro, für Kinder und Jugendliche 4 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.delfinoh.de, Naviadresse lautet Am Sportpark 21, Nordhorn. Uelsen: Das Waldfreibad ist inmitten des Feriengebietes, und ist, wie ich finde, gut zu überblicken - was besonders mit Kindern immer ein großer Vorteil ist. Die blaue Röhrenrutsche kenne ich sogar noch aus meiner Kindheit. Auch hier gibt es ein Sportbecken und ein Becken mit einem Nichtschwimmerbereich. Für Kinder gibt es ein eigenes Becken. Rundherum sind ausreichend Rasenflächen. Eine Tageskarte kostet für Erwachsene 5 Euro und für Kinder bis 17 Jahren 3,50 Euro. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.bnn-grafschaft.de/freibadsaison-waldbad-uelsen/, Naviadresse: Zum Waldbad 6, Uelsen.

Das Waldfreibad ist inmitten des Feriengebietes, und ist, wie ich finde, gut zu überblicken - was besonders mit Kindern immer ein großer Vorteil ist. Die blaue Röhrenrutsche kenne ich sogar noch aus meiner Kindheit. Auch hier gibt es ein Sportbecken und ein Becken mit einem Nichtschwimmerbereich. Für Kinder gibt es ein eigenes Becken. Rundherum sind ausreichend Rasenflächen. Eine Tageskarte kostet für Erwachsene 5 Euro und für Kinder bis 17 Jahren 3,50 Euro. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.bnn-grafschaft.de/freibadsaison-waldbad-uelsen/, Naviadresse: Zum Waldbad 6, Uelsen. Itterbeck und Halle: Dort gibt es jeweils ein kleines Freibad. Beiden Freibäder kennen wir noch nicht.

Dort gibt es jeweils ein kleines Freibad. Beiden Freibäder kennen wir noch nicht. Neuenhaus: Das Dinkelbad hat neben dem Innenbereich auch einen schönen Außenbereich, hier sind wir auch gerne, da es meistens nicht so voll ist und man immer ein Plätzchen für sich finden kann. Der Eintritt kostet hier 2,50 Euro pro Person, zu finden ist es Bosthorst 16, Neuenhaus.

Das Dinkelbad hat neben dem Innenbereich auch einen schönen Außenbereich, hier sind wir auch gerne, da es meistens nicht so voll ist und man immer ein Plätzchen für sich finden kann. Der Eintritt kostet hier 2,50 Euro pro Person, zu finden ist es Bosthorst 16, Neuenhaus. Schüttorf: Das Freibad Schüttorf haben wir schon häufig besucht. Gerade der schön angelegte Kleinkindbereich hat uns, bis vor einigen Jahren, sehr angesprochen. Neben dem kleinen Schwimmbecken gibt es nämlich auch einen Wasserspielplatz. Größere Kinder zieht es hingegen häufig zur Speedrutsche, die wirklich schnell ist. Der Tageseintritt kostet für Erwachsenen 3 Euro und für Kinder 1 Euro. Zu finden ist es: Graf-Egbert-Straße, Schüttof. Weitere Infos unter: www.swse.de/baeder/freibad

Das Freibad Schüttorf haben wir schon häufig besucht. Gerade der schön angelegte Kleinkindbereich hat uns, bis vor einigen Jahren, sehr angesprochen. Neben dem kleinen Schwimmbecken gibt es nämlich auch einen Wasserspielplatz. Größere Kinder zieht es hingegen häufig zur Speedrutsche, die wirklich schnell ist. Der Tageseintritt kostet für Erwachsenen 3 Euro und für Kinder 1 Euro. Zu finden ist es: Graf-Egbert-Straße, Schüttof. Weitere Infos unter: www.swse.de/baeder/freibad Bad Bentheim: Im Badepark noch ein schönes Naturfreibad, welches durch seine Art des Wassers sehr besticht, denn hier wird komplett auf den Zusatz von Chlor verzichtet. Das finden wir persönlich sehr schön. Auch hier gibt es viel Platz zum Planschen und zum Vergnügen. Rund um herum gibt es großzügige Liegewiesen und Spielbereiche. Der Tageseintritt kostet für Erwachsene 4 Euro und für Kinder 2 Euro, zu finden ist es Zum Ferienpark 1, Bad Bentheim.

Mehr Licht für weniger Angst: LED-Beleuchtung erhellt Nordhorns Kanal-Unterführungen

Von Sebastian Hamel

Zurzeit ist es abends lange hell. Doch in einigen Monaten beginnt wieder die dunkle Jahreszeit und die Sonne geht schon am Nachmittag unter. An einigen Orten in der Stadt fühlen sich die Menschen – vor allem Frauen und Mädchen – dann besonders unsicher. Angsträume nennt man diese Orte, die am liebsten gemieden werden. In Nordhorn wird seit einiger Zeit verstärkt gegen solche Angsträume vorgegangen, und da hilft vor allem eines: Licht.

Aber der Reihe nach: Zu den Orten, wo den Leuten abends und nachts besonders mulmig zumute ist, zählen die Unterführungen des Fuß- und Radwegs am Nordhorn-Almelo-Kanal. Die sind grundsätzlich erst einmal eine tolle Sache: Wer entlang des Kanals radelt oder spaziert, kann sie nutzen, um Straßen wie den Frensdorfer Ring oder die Seeuferstraße einfach zu unterqueren. So kommt man zügig voran, ohne etwa an Ampeln warten zu müssen. Bei Dunkelheit aber wirkten die Bereiche unter den Brücken bislang wenig einladend. Dies soll sich nun ändern.

Aktuell werden nämlich die Geländer der Unterführungen erneuert: Sie sind danach nicht nur höher als zuvor, sondern werden gleichzeitig auch mit LED-Bändern versehen. Diese sollen in den Abend- und Nachtstunden für eine bessere Ausleuchtung sorgen – und damit einen Beitrag dazu leisten, dass sich die Menschen sicherer fühlen.

Einige LED-Bänder sind bereits in Betrieb, bis Ende Juli sollen alle Arbeiten an den Unterführungen abgeschlossen sein. Zudem sieht Nordhorns Stadtplanung vor, bei zukünftigen Bauvorhaben darauf zu achten, solche Angsträume gar nicht erst entstehen zu lassen