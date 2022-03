Kita-Testpflicht soll verlängert werden

Die Corona-Testpflicht für betreute Kinder ab drei Jahren soll auch in den kommenden beiden Wochen gelten. Das geht aus dem Entwurf der neuen Corona-Verordnung hervor, die der Krisenstab am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Landtags vorgestellt hat. Ursprünglich war die Vorgabe, wonach die Kinder oder enge Angehörige drei Tests pro Woche vorlegen müssen, bis Ende dieser Woche befristet. Drei verpflichtende Tests pro Woche bleiben dem Entwurf zufolge auch wie angekündigt an den Schulen vorgeschrieben. Wie geplant entfallen soll indes am Montag die Maskenpflicht für Grundschüler während des Unterrichts.