Kirmes oder Lichtwesen?

Kinderaugen sagen mehr als tausend Worte, sie spiegeln unverfälscht, was sie sehen. Zwei Anlässe zum Staunen, die widersprüchlicher nicht sein könnten, bot die Grafschaft zuletzt ihrem ganz jungen Publikum: den rasanten Budenzauber der Nordhorner Herbstkirmes und magischen Lichterglanz bei „Lumagica“ in Bad Bentheim. Nach meinem Eindruck hallen die Installationen im Schlosspark länger nach, die glitzernde, funkelnde Pracht in der Nacht mit ihren Fabelwesen und teils gruseliger Beleuchtung glich der Entführung in ein Reich der Phantasie. Und keiner, ob acht oder achtzig, der sich nicht gerne kidnappen ließ. So etwas hat man hier noch nicht gesehen.

Gewohntes bot hingegen das Spektakel der Fahrgeschäfte auf dem Neumarkt, die Kirmes ist ein lauter und greller Verführer, der an jeder Ecke um Aufmerksamkeit bittet. Wer sich darauf einlässt, ist am Ende erledigt, aber zufrieden.

Was Kinder wählen würden? Ganz klar: beides!