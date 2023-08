Kindlicher Heißhunger auf Süßkram

Liebe Eltern,

unsere Kinder haben einen süßen Zahn - sie essen für ihr Leben gern Süßigkeiten. Bislang hatten wir unsere Kiste mit Süßkram hoch oben auf einem Schrank verstaut und die Kids mussten jedes Mal fragen, wenn sie etwas naschen wollten. Theoretisch hatten wir eine feste Zeit am Tag zum Naschen verabredet - und zwar nach dem Mittagessen -, unser Jüngster verlangte dennoch sehr häufig nach Zuckerkram. Ich gebe ganz ehrlich zu, dass mich dieses ständige Gefrage nach Süßigkeiten nervt. Daher habe ich mir zwei Tipps näher zu Gemüte geführt und die probieren wir aktuell aus.

© dpa-tmn Süß und lecker: Viele Kinder haben Heißhunger auf Weingummi, Schokolade und Co. Foto: dpa

Den ersten Tipp haben unsere Kids bislang allerdings von sich aus abgeblockt. Er kommt von der Wissenschaftsjournalistin Nicola Schmidt. Sie war ähnlich wie ich vom Süßigkeiten-Appetit ihrer Kinder genervt, so dass sie ihnen erlaubte, sich so viel Süßkram reinzuziehen, bis ihnen richtig schlecht war. Danach war ihr Heißhunger auf eben diesen erstmal für Wochen gestillt und sie rührten nichts mehr davon an. Diese Zucker-Orgie, wie ich es jetzt mal nenne, wiederholen ihre Kinder vielleicht alle halbe Jahre.

Der nächste Tipp kommt von unserer Kinderärztin beziehungsweise von ihrem Zahnarzt. Er empfiehlt, Süßigkeiten frei zugänglich anzubieten, zum Beispiel in einer Schublade. So können sich Kinder zwar jederzeit selbst bedienen, aber auf diese Weise verlieren sie hoffentlich auch das Interesse daran, da es nun nichts Besonderes mehr ist. Bei unserem sechsjährigen Sohn klappt diese Methode bereits sehr gut. Unser Vierjähriger bedient sich noch recht häufig, nimmt sich aber dafür nur jeweils kleinste Portionen - und zu 95 Prozent fragt er jedes Mal vorher nach, ob er sich etwas nehmen darf.

Ob diese Tipps auch für eure Kinder infrage kommen, muss natürlich individuell entschieden werden. Wenn sie beispielsweise an Diabetes erkrankt sind, ist sicherlich davon abzuraten. Ansonsten ist es gewiss einen Versuch wert.

Zuhause haben wir die Podcasts von "Was ist was" entdeckt. In den Folgen wird jeweils Wissenswertes in unterschiedliche Geschichten eingebettet. Unsere Jungs hören bislang gerne die Episoden über Vulkane, Dinosaurier, Wald oder Pferde und spielen manche Szenen sogar nach. Viel Spaß beim Reinhören!

Ende August steht bei uns im Kalender jedes Jahr der Internationale Flohmarkt in Bad Bentheim in fetten Lettern markiert. Auch in diesem Jahr wollen wir entlang der zahlreichen Stände entlang schlendern und Schnäppchen ausfindig machen. Darüber hinaus lockt es uns zum Stadtfest in Neuenhaus, das am 26. und 27. August gefeiert wird. Dort wird nicht nur ein Flohmarkt an beiden Tagen angeboten, sondern auch ein buntes Bühnenprogramm.

