Keine großen Sprünge

Ein Paradies für Mountainbiker und BMX-Helden sieht anders aus, große Erhebungen gibt es in Nordhorn nicht. Radfahrer mit einem Hang zur Action und zum Risiko hatten jetzt – wieder einmal – einen bekannten Hügel am Rande der Stadt für sich entdeckt: Im Dickicht, von der Straße kaum einsehbar, entstanden fast schon professionell angelegte Steilkurven und steile Rampen, mehrere zum Teil ziemlich waghalsige Strecken führten vom oberen Plateau nach unten. Pikant: Geschickt eingearbeitet wurden sogar dicke Baumstämme, die vor Jahren dort hingelegt worden waren, um damals schon die Wege für junge Mountainbiker, die sich dort regelmäßig getroffen hatten, unnutzbar zu machen.

Verständlich, dass angesichts der Gefahren auch dieses Mal diese Bauten schnell wieder plattgemacht wurden. Unverständlich, dass sich die handelnden Personen in der Politik und Verwaltung dieses Themas (das gerade Kinder und Jugendliche fasziniert) überhaupt nicht annehmen. Sie müssen gar nicht weit gucken, um zu erkennen, was möglich ist: Am Lohner See steht seit fast zwei Jahren ein „Dirtpark“, wie die Sportanlagen für Mountainbiker und BMX-Fahrer heißen. Und auch Lingen hat einen Dirtpark, jederzeit nutzbar und kostenlos zugänglich. Wäre dies kein schönes Projekt für den nächsten Rat der Stadt?