Keine Ausrede mehr

Das habe ich gar nicht gewusst! Dazu bin ich noch nicht gekommen. – In manchen Dingen bin ich um eine Ausrede nicht verlegen, auch wenn die beiden hier Genannten nun wirklich nicht originell sind. Wenn es allerdings um den Zustand der deutlich getrübten Fensterscheiben bei mir zu Hause geht, funktioniert ja auch nur die zweite. Denn so schön ich einen Blick durch klares Glas auch finde: Die Lust, die Fenster zu putzen, hält sich den Großteil des Jahres arg in Grenzen.

Aber nun habe ich eine Nachricht gelesen, die mir das lästige Suchen nach einer Ausrede abnimmt: Der Naturschutzbund rät – damit Vögel nicht gegen blank geputzte Fensterscheiben fliegen – das Glas sichtbar zu machen. Nun kann man zu Schere und Kleber greifen und Fensterdekoration basteln, die Amsel, Taube und Spatz abdrehen lässt. Oder man wählt die kostengünstigste Methode und putzt die Fenster einfach nicht. Nun können Sie raten, welche Variante es bei mir werden wird. Eine feine Schmutzschicht als Vogelschutz – hätte ich das mal früher gewusst.