Kein „Schwarzseher“ mehr

Wir sind mittendrin in der dunklen Jahreszeit, und Menschen, die schon mal längere Zeit in einer Großstadt gelebt haben, wissen: Die ist in der Grafschaft sogar noch dunkler als dunkel. Das liegt vor allem daran, dass die Frequenz an Straßenlaternen an den Ortsrändern ziemlich schnell reichlich ausfranst. Da steht man dann im Dusteren und wundert sich beim Blick nach oben, wie viel Sternlein stehen.

Schlecht ist es, wenn man dabei eigentlich mit dem Auto unterwegs ist und der Asphalt der B403 irgendwie nur noch matt funzelnd reflektiert, was da aus der Fahrzeugfront fackelt. Nach einem solchen Erlebnis – und zahlreichen Aufblenden entgegenkommender Autofahrer – war mir klar, dass mindestens eine „Birne“ an meinem fahrbaren Untersatz ersetzt werden muss.

Da ich kürzlich von einem Kleinwagen auf ein größeres Modell gewechselt bin, musste ich dabei feststellen: Mit der Karosserie wächst offenbar auch der Preis für Verschleißteile. Denn das Ersatzleuchtmittel kostete erstaunlicherweise mehr als das Doppelte dessen, was beim Vorgängermodell fällig wurde. Glücklicherweise bin ich kein Schwarzseher – und freue mich trotz höherer Kosten über den neuen Durchblick über die Grafschafter Wege nach Sonnenuntergang.