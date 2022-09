Kein Handy auf der Toilette

Auf dem Mount Everest ist jetzt das neue Handy-Netz 5G verfügbar. Bergsteiger können also in Sekundenbruchteilen über alle möglichen Kanäle der Welt mitteilen, dass sie den berühmtesten Berg der Welt bestiegen haben. Smartphones haben die Welt verändert und ihr Gebrauch ist in den abgelegensten Winkeln auf dem Globus möglich, einige deutsche Regionen einmal ausgenommen.

Die Nutzung dieser kleinen Alleskönner ist in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts eine Selbstverständlichkeit geworden. Die flachen High-Tech-Geräte stecken in fast jeder Hosentasche. Jede Nachricht erscheint sofort auf dem Display. Sie sind Fotoapparat und Videokamera zugleich. Jedes Ereignis wird in digitalen Pixeln festgehalten und der interessierten und nicht interessierten Öffentlichkeit mitgeteilt. Diese kleinen Geräte garantieren eine ständige Verbindung zu Familie und Freunden, praktischer geht es nicht. Manchmal geht mir diese Nutzung eben doch ein wenig zu weit, auch aus hygienischen Gründen. So stand kürzlich auf der Toilette an der Autobahnraststätte ein junger Mann am Urinal neben mir. In der linken Hand hielt er sein mobiles Telefon und in der rechten ….