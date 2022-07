Kaum verändert

Es ist der Geruch. Diese Mischung aus etwas abgestandener Luft, Kreidestaub, Schulmöbeln – genau in Worte fassen kann ich es nicht, aber als ich vor Kurzem bei einem Klassentreffen mit meinen ehemaligen Mitschülern durch die Klassen- und Fachräume streifte, war eins direkt für alle klar: Viel hat sich nicht verändert.

Immerhin mehr als 20 Jahre ist es her, dass ich im Neuenhauser Gymnasium die Schulbank gedrückt habe. Lise Meitner hatte zu der Zeit noch nichts mit der Schule zu tun. Und unser Urteil die Schule betreffend war wohl ziemlich oberflächlich und eben auch durch den „Schulgeruch“ geprägt. Bestimmt ist die Ausstattung mittlerweile eine deutlich andere.

Aber von außen betrachtet wirkten gerade die Räume für die naturwissenschaftlichen Fächer so, als hätten wir da letzte Woche noch mehr oder weniger erfolgreich versucht, dem Stoff zu folgen. Und auch die Aula, in der wir alle zusammen zuletzt bei unserem Abiball standen, sah aus wie in unserer Erinnerung, als hätten wir gerade noch auf der Bühne gestanden.

Mit dem Schulgebäude ist also ein bisschen so wie mit den Klassenkameraden, von denen ich einige auch mindestens zehn, wenn nicht 20 Jahre nicht gesehen hatte: Es mag sich bei jedem Einzelnen einiges verändert haben, auf den ersten Blick haben wir doch alle schnell wiedererkannt.