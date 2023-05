Katzen fressen vegan

Wer seine Katze vegan ernähren möchte, findet auf dem Markt bedarfsgerechtes Trockenfutter. In einer Untersuchung der Stiftung Warentest landen die drei veganen Varianten unter den 22 getesteten Alleinfuttern auf den hinteren Plätzen. Dennoch raten die Produkttester nicht grundsätzlich davon ab. Die Nährstoffzusammensetzung des Futters „Vegan Complete food for adult cats“ von V.E.G. Vegetal Ethical Gourmet wurde mit der Note „gut“ bewertet. Da in den Fütterungsempfehlungen unrealistische Portionsgrößen angegeben wurden, reichte es nur für ein „Ausreichend. „Everyday love for cats“ von Ami One Planet erhielt für die ernährungsphysiologische Qualität und in der Gesamtwertung ein „Befriedigend“. Das dritte vegane Trockenfutter war ernährungsphysiologisch und insgesamt „mangelhaft“ - es ist nicht empfehlenswert.

Die Gesamtnote setzte sich zusammen aus den Einzelnoten für Nährstoffzusammensetzung (ernährungsphysiologische Qualität), Fütterungsempfehlungen, Schadstoffe, Nutzungsfreundlichkeit der Verpackung sowie Deklaration und Werbeaussagen.

Als Alleinfutter gelten Futtermittel, die Tiere mit allen notwendigen Nährstoffen versorgen und zu denen lediglich noch Wasser angeboten werden muss.