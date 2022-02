Karneval kommt per Livestream ins Wohnzimmer

Karneval im eigenen Wohnzimmer: Die Närrinnen und Narren in Niedersachsen zeigen sich kreativ, Online-Angebote sollen Frohsinn und gute Laune verbreiten. Denn die traditionellen Karnevalsumzüge fallen aufgrund der Corona-Pandemie aus. In Osnabrück gibt es am «Ossensamstag», am 26. Februar, einen Livestream, wenn das Stadtprinzenpaar Lena I. und Klaus I. mit Adjudantinnen und Gefolge Karneval im Starlight Sternen Studio feiern.

Mit dabei seien mehrere DJ's, die die Karnevalhits an alle Jecken übertragen, teilte Karin Haufs, Sprecherin des Osnabrücker Karnevals, mit. Eine Tanzsportgarde werde auftreten, zudem seien weitere Tanz- und Gesangseinlagen sowie Überraschungen und Gags geplant. Veranstalter ist der Bürgerausschuss Osnabrücker Karneval.

Nach der Absage des Braunschweiger Karnevalszugs «Schoduvel», der als größter Straßenkarneval Norddeutschlands mit oft mehr als 200.000 Zuschauern gilt, wollen die Karnevalisten zumindest den «Schoduvel» beerdigen. Sie werden in kleinem Kreis Stadtsäckel und Rathausschlüssel am Aschermittwoch an den Oberbürgermeister übergeben. Das teilte Zugmarschall Gerhard Baller vom Komitee Braunschweiger Karneval mit.

Zudem soll es einen Online-Kostümwettbewerb geben, bei dem Karnevalsfans Fotos von sich in ihrem Kostüm einschicken können. Die besten Kostüme werden prämiert. Für den Sommer ist dann ein öffentliches Bergfest in der Innenstadt geplant. Das Fest zur Überbrückung der langen karnevalslosen Zeit feiern die Karnevalisten eigentlich intern, in diesem Jahr sollen aber die Bürger miteinbezogen werden.

In Damme hingegen seien alle Veranstaltungen abgesagt worden. Es werde auch keine Online-Angebote geben, teilte der Präsident der Dammer Carnevalsgesellschaft von 1614, Benno Goda, mit. Der Karneval in Damme gehört zu den traditionsreichsten Faschings-Veranstaltungen in Nordwestdeutschland. Bis zu 9000 Menschen feiern jedes Jahr bei den großen Umzügen den Straßenkarneval in der 16.000-Einwohnerstadt im Kreis Vechta.

Die Närrinnen und Narren in Hannover werden die Karnevalssession erstmalig anders beenden als gewohnt: Am Faschingsdienstag werden die Prinzenpaare nicht entthronisiert, sondern ihre Regentschaft unterbrochen, teilte Ronny Jackson, Sprecher Komitee Hannoverscher Karneval, mit. Mit Beginn der neuen Saison nehmen sie ihre närrische Herrschaft dann wieder auf. Am Aschermittwoch treffen sich die Karnevalisten dann zur traditionellen Portemonnaiewäsche am Nordufer des Maschsees. Sie betrauern damit das Ende der Saison und erscheinen in schwarzer Trauerkleidung.