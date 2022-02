/ Lesedauer: ca. 1min Musik Karlsruhe lädt wieder zu Händel-Festspielen

In Karlsruhe sind dieser Tage wieder goldene Büsten des Barockkomponisten Georg Friedrich Händel zu finden. Die Stadt will nach einer coronabedingten Unterbrechung an die Festivaltradition anknüpfen.

© Uli Deck/dpa Eine goldfarbene Büste des Komponisten Georg Friedrich Händel.

Von dpa