Kann Gott in die Zukunft sehen?

Es ist Neujahrstag. In der Kapelle des Klosters Frenswegen haben sich Menschen aus der Nachbarschaft des Klosters versammelt, um mit einer kleinen Andacht in das neue Jahr zu starten. Vor mir sitzt eine bunt gemischte Gruppe von älteren und auch ganz jungen Menschen.

„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Es geht um die Jahreslosung. Ich erzähle von Abraham und Sara, die trotz ihres hohen Alters noch auf ein Kind hoffen, und von Hagar, der ägyptischen Sklavin, die von ihnen als Leihmutter verpflichtet wird. Ich erzähle, wie Sara eifersüchtig wird auf Hagar und anfängt, die Sklavin zu schikanieren, und wie Hagar deswegen in die Wüste flieht.

„Du bist ein Gott, der mich sieht!“ Das ist die Erfahrung, die Hagar in der Wüste macht. Auch wenn sich sonst niemand für sie interessiert in ihrer verfahrenen Situation – Gott nimmt sie wahr! Und er gibt Hagar das Versprechen, dass er etwas mit ihr vorhat. Einen Plan für sie und ihre Nachkommen. Wenn man weiterliest in der Bibel, dann erfährt man: Gott hält dieses Versprechen. Am Ende steht für Hagar und ihren Sohn Ismael ein Leben in Freiheit.

Am Neujahrsmorgen im Kloster erzähle ich davon, dass ich glaube, dass das auch für uns gilt. Dass Gott sieht, was in unserer Welt vorgeht, und dass er einen Plan für uns hat, eine Idee davon, wie Frieden entstehen kann.

Auf einmal meldet sich ein Mädchen im Grundschulalter: „Heißt das, dass Gott weiß, was in der Zukunft passiert?“ Gute Frage. „Ich glaube, dass Gott einen Plan für uns hat. Er weiß, was in uns steckt, und was wir erreichen können. Natürlich können wir uns blöd anstellen und schlechte Entscheidungen treffen. Aber Gott sucht immer wieder den besten Weg für uns und versucht uns zu helfen, diesen Weg zu gehen.“ So habe ich ihr geantwortet.

Vielleicht geht es auch darum in gewisser Weise in der Jahreslosung für das Jahr 2023: Um einen Gott, der uns realistisch einschätzt. Der uns sieht mit unseren Stärken und Schwächen – mit unserem Potential zum Guten und mit dem, was uns davon ablenkt. So einem Gott begegnen Abraham, Sara und Hagar: Einem Gott, der nicht kritisiert und verurteilt, sondern gute Wege für uns sucht – Wege der Gerechtigkeit, des Friedens und der Freiheit für alle Menschen. Von so einem Gott erzählt die Bibel, und dieser Gott begleitet auch uns auf unseren Wegen in diesem neuen Jahr.

Hauke Not ist Pastor in der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Nordhorn

