Kamikaze-Vogel

„Oh, hat heute jemand sein Huhn mitgebracht?“, frage ich mich, als ich durch den Flur unseres Redaktionsgebäudes laufe und die Brandschutztür öffne. Der Boden davor ist übersäht mit weißen Federn. Als ich am Empfang ankomme und Richtung Ausgangstür laufe, spricht mich eine Kollegin an: „Ist sie weg?“ Dabei schaut sie vorsichtig um mich herum, auf die wieder geschlossene Tür zum Redaktionsflur. „Wer denn?“ frage ich. „Die Taube“, antwortet sie. Verdutzt schaue ich sie an. Dann erfahre ich, dass der Vogel wohl durch die beiden Eingangstüren, am Empfang vorbei und durch eine weitere Tür in den Flur geflogen sein muss. Dort ließ sie einige Federn, konnte das Gebäude aber wohl ansonsten unbeschadet wieder verlassen.

Auch andere Kollegen sind über die Federn im Flur verwundert. Nicht selten betritt an diesem Tag jemand das Büro mit den Worten: „Hat im Flur jemand sein Kissen ausgeschüttelt?“ Wirklich gesehen hat den Vogel von uns aber niemand.