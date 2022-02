Das hat ganz schön gepustet über der Grafschaft in den vergangenen Tagen! Wie immer bei so einer Wetterlage schiele ich ständig misstrauisch auf die Fichten und Eichen, die unser Grundstück umstehen. Halten die Bäume den Orkanböen stand oder bereue ich es in den nächsten Stunden, nicht doch schon den „kleinen Kettensägenschein“ gemacht zu haben?

Das Sturmtief-Trio hat bei uns keine nennenswerten Schäden hinterlassen. Und von der Außenwelt bin ich auch nicht abgeschnitten. Noch vor wenigen Jahren war das eine der größten Sorgen: Da wurden wir von oberirdisch verlegten Kupferleitungen mit Telefon und Internet versorgt. Ganze fünf Mal haben umgestürzte Bäume in den vergangenen zwei Jahren das Kabel auf den wenigen Hundert Metern zur Bundesstraße zerfetzt.

Inzwischen wurde das Glasfasernetz bis zu uns herangebuddelt und schlummert sturmsicher metertief in der Erde. Der Kabelsalat am Straßenrand lässt uns deswegen inzwischen kalt.