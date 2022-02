Junge läuft hinter Bus auf die Straße: Schwer verletzt

Ein zehnjähriger Junge ist im Kreis Osterholz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 51-jährige Fahrer des Wagens gab an, das Kind sei hinter einem Linienbus plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Fahrer habe den Zusammenstoß „offenbar nicht mehr verhindern“ können. Der Junge wurde über die Fahrbahn geschleudert. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Landstraße im Lilienthaler Ortsteil Worphausen musste für etwa eine Stunde in einer Richtung gesperrt werden.