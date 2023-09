Jom Kippur, hoffnungsvolles Fest

In diesen Tagen begehen jüdische Menschen weltweit eine besondere Zeit, die zehn Tage der Umkehr zwischen dem jüdischen Neujahrsfest Rosch ha-Schana und dem Versöhnungsfest Jom Kippur, dem wichtigsten Fest des jüdischen Glaubens. Wie alle jüdischen Feste beginnt auch Jom Kippur am Vorabend, in diesem Jahr demnach am Abend dieses Sonntags.

Seitdem fast alle Grafschafter Juden von den Nazis ermordetet worden sind, gibt es kaum religiöses jüdisches Leben mehr bei uns. Jüdische Feiertage und Traditionen sind aus der Öffentlichkeit verschwunden, und auch ich bin erst bei der Vorbereitung dieses Textes wieder auf die Tage der Umkehr und auf Jom Kippur gestoßen. Trotzdem möchte ich Ihnen zwei Gedanken dazu schreiben: Wir dürfen davon ausgehen, dass Jesus nicht nur ein frommer Jude war, sondern auch die jüdischen Feste gefeiert hat, so wie es in seiner Zeit üblich war. Der Kölner Bibelwissenschaftler Olaf Rölver spricht sogar davon, dass sie so etwas wie das Hintergrundrauschen seiner frohen Botschaft sind. Die ersten Christen haben Jesu frohe Botschaft sicher auf diesem Hintergrund gehört. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass das erste Jesus-Wort, das wir in den Evangelien hören, der Ruf zur Umkehr ist (Mk 1,15).

Jom Kippur wird als ein stilles Fest des Fastens und Betens gefeiert, zugleich ist es doch ein hoffnungsvolles Fest. Gefeiert wird ja die Versöhnung mit dem Gott, der das Heil der Menschen will. Wenn nun unsere „älteren Geschwister“ (Johannes Paul II.) diese Versöhnung feiern, erinnern sie auch uns daran, wie menschenfreundlich unser gemeinsamer Vater im Himmel uns begegnet.

Ein zweiter Gedanke: Wir stehen in unserer Gesellschaft und in unserer Demokratie in einer jüdisch-christlichen Tradition und die meisten Freiheitsrechte, auf die wir zu Recht stolz sind, kommen aus dieser Tradition. Da ist es zweitrangig, ob ein bayrischer Politiker im Wahlkampf seine Jugendsünden einfach ungeschickt selbst entschuldigen will oder ob er populistisch am rechten Rand im Trüben fischt. Es darf in Deutschland einfach keinen Platz für Antisemitismus und Rassismus jeglicher Art geben!

Im Morgengebet an Jom Kippur heißt es: „Das ist ein Fasten, wie ich es liebe: die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke der Unterdrückung zu lösen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen. (…)“ (Jes 58,6). Versöhnung mit Gott und untereinander kann es also nicht geben, wenn wir uns nicht dafür engagieren, dass diese Prophetenworte Wirklichkeit werden, gleich mit welcher Religion oder Herkunft.

