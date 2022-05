Jäger der verlorenen Socke

Haben Sie auch eine Schublade voller Socken und Strümpfe, die keinen Partner mehr haben? Kümmern Sie sich heute um sie. Heute ist der „Tag der verlorenen Socke“ und da ist keine Socke gerne allein. Wohin ihre Gegenstücke regelmäßig verschwinden, weiß niemand so genau und es wird wohl ewig ein Mysterium bleiben. Manch einer hat die Waschmaschine im Verdacht, in der ein sockenfressendes Monster gierig auf die nächste Waschladung wartet. Andere sehen im Staubsauger den Übeltäter. Aussagen traumatisierter Einzelsocken lassen auch die Vermutung zu, dass sie nach der Wäsche nicht ordnungsgemäß mit ihrem Gegenstück zusammengelegt werden - zumeist wird hier männlichen Personen eine Täterschaft unterstellt - was natürlich völlig absurd ist. Viel logischer finde ich meine Theorie: Sie werden von einbeinigen Aliens mit kalten Füßen entführt. Die Wahrheit liegt irgendwo da draußen.