Wir haben uns verbündet – zum ersten „Niedersachsen Check“

Liebe Leserinnen und Leser,

geht es aktuell nach den Niedersachsen, dann bleibt Stephan Weil unangefochten im Amt. Der Ministerpräsident von der SPD liegt mit Blick auf die Landtagswahl am 9. Oktober weit vor seinem CDU-Herausforderer Bernd Althusmann, diese Einschätzung reicht quer durch die Bevölkerung. Wenn Sie in der Zeitung am Donnerstag und auf GN-Online bereits am Mittwochabend aufmerksam hingeschaut haben, dann ist diese Erkenntnis für Sie nichts Neues. Für die GN-Redaktion allerdings ist das Zustandekommen dieser Umfrage eine absolute Premiere: Noch nie in unserer Geschichte haben wir uns mit beinahe allen niedersächsischen Medienhäusern verbündet, um die Landespolitik und ihre Auswirkungen auf die Bürger vor Ort unter die Lupe zu nehmen.

Umfrage: Fünf große Themen unserer Zeit

Gemeinsam mit weiteren 42 Verlagen im Lande haben wir einen „Niedersachsen Check“ auf die Beine gestellt und das renommierte Meinungsforschungs-Institut Forsa beauftragt, die fünf großen Themen unserer Tage unters Volk zu bringen. Was denken die Niedersachen, was meinen die Grafschafter, wenn es um „Energie und Klima“, „Innere Sicherheit“, „Verkehr“, „Bildung“ und die Bilanz der Landesregierung geht? Um es nicht unter den Tisch fallen zu lassen: Wir haben uns mit den Anderen die Kosten geteilt, so eine Erhebung geht ordentlich ins Geld. Doch dafür verfügen nun auch die GN auf allen publizistischen Kanälen über aussagefähiges Material, das professionell und – natürlich – repräsentativ den Meinungsquerschnitt abbildet. Eine spannende Lektüre!

Nun ist es keine leichte Sache, so viele Zeitungshäuser auf einen gemeinsamen Kurs einzuschwören. Zwar sind die Tage klassischer Konkurrenzsituationen gezählt und Städte oder Regionen, in denen mehr als ein Titel erscheint, an einer Hand abzuzählen. Manche bedauern das, ich habe andere Erfahrungen gemacht. Dort, wo Zeitungen in einem gemeinsamen Verbreitungsgebiet erschienen sind, hat die Qualität nicht gewonnen. Dicker sind sie geworden, die Blätter, weniger journalistisch als chronistisch ausgerichtet und einem verheerenden Trend unterlegen, alle Inhalte größer, breiter und üppiger abzubilden, als sie es zumeist verdient hatten. Eine Materialschlacht, die Redaktionen nicht selten unfrei und in fatalen Fällen erpressbar gemacht hat.

Auch Chefredakteure müssen überzeugt werden

Dennoch, auch heute neigen Verlage nicht zu konzertierten Aktionen, sie müssen sich mit ihren digitalen Inhalten durchsetzen. Und da sind Exklusivität und Lesernähe gefragt wie nie zuvor. So verlangte der „Niedersachsen Check“ in erster Linie Überzeugungsarbeit; zumal zwischen Chefredakteuren, die qua Amt permanent ihre eigenen Redaktionen überzeugen müssen, ein heikles Ding. Ich will das Nähkästchen hier nicht zu weit öffnen, aber die Quadratur des Kreises ist gelungen, das ist die Hauptsache.

Eine Machtdemonstration gegenüber der Politik?

Mit ihrer gemeinsamen Aktion tritt die alte Gattung als gewichtiger Player, wie es im modernen Sprachgebrauch heißt, nach langem Schattendasein erkennbar ins Rampenlicht. Eine Machtdemonstration der Zeitungen gegenüber der Politik? So weit, wie erste Reaktionen aus der Parteienlandschaft es nahelegen, will ich nicht gehen. Aber wenn es in den vielen Vor- und Abstimmungsgesprächen zwischen den journalistischen Top-Leuten der Branche eine schnell sichtbare Übereinstimmung gab, dann fand sie sich genau an dieser Stelle: Zu häufig schätzen politische Kreise das publizistische Gewicht der etablierten Verlage inzwischen gering, wenden sich vermeintlich modernen Plattformen zu, auf denen sie ihre Botschaften platzieren, und nutzen gerne die Gelegenheit, sich journalistischer Überprüfung zu entziehen.

Ein Check mit 800.000 Auflage

Insofern war der vergangene Donnerstag ein gewichtiges Datum: Alle am „Niedersachsen Check“ beteiligten Zeitungen haben das Ergebnis der Forsa-Umfrage auf der Titelseite und in weiteren Innenseiten veröffentlicht. Sie repräsentierten eine Auflage von annähernd 800.000 Exemplaren, was selbst im Internetzeitalter eine bedeutende Größe darstellt.

Politik und Öffentlichkeit können sich bis zum Wahltermin auf vier weitere „Wellen“ freuen, die durchs Land rollen werden. Zuletzt und nahe am Wahltermin wollen wir wissen, was die Niedersachsen von der Leistung ihrer Landesregierung halten, jener Koalition aus SPD und CDU, die als Zweckgemeinschaft gebildet wurde. Beide Parteien wollen nach dem 9. Oktober regieren, aber nicht zwingend gemeinsam. Das haben sie bereits deutlich gemacht.

Spannende Inhalte: Deshalb machen wir mit

Unser Job und die Aufgabe aller beteiligten Redaktionen wird es sein, die Umfrageergebnisse einzuordnen. Dazu gehört es im Falle der GN natürlich, immer wieder zu prüfen, wie sich die Ergebnisse in der Grafschaft auswirken und welche lokalen Bezüge sich finden lassen. Unter dem Strich bedeutet dieser ungewöhnliche Schulterschluss niedersächsischer Medienhäuser für jedes einzelnen von ihnen die Möglichkeit, aktuellen, spannenden Inhalt zu präsentieren. Deshalb machen wir mit.

© Westdörp, Werner Seit 1985 gehört Peter Zeiser der GN-Redaktion an. Auch im Ruhestand wird man ihn häufig auf der Fietse sehen. Foto: Westdörp

Fast 38 Berufsjahre: Peter Zeiser geht in den Ruhestand

Nicht mehr mitmachen darf ein geschätzter Kollege. Nach annähernd 38 Berufsjahren verlässt Peter Zeiser die GN-Redaktion und wechselt in den Ruhestand. Der Nordhorner mit Wurzeln im Osnabrücker Land hat unser Team in den vergangenen Jahren auf vielfältige Weise bereichert – als akribischer Rechercheur, stilistisch glänzender Autor und Lokaljournalist mit Bodenhaftung. Der 65-Jährige mit dem internen Kürzel „PEZ“ hat lange Zeit die Berichterstattung aus der Obergrafschaft mitgeprägt, ehe er in die Sonderthemen-Redaktion wechselte als Ansprechpartner für die heimischen Unternehmen und die Vereinswelt. Mit Peter Zeiser verlieren wir einen kritischen Kopf – eigenständig, verlässlich und gänzlich uneitel. Mit ihm gehen wertvolles Wissen und viel Erfahrung. Beides wird schwer zu kompensieren sein.