Ist die Draußenwelt nicht schön?

Wir machen Urlaub an der Nordsee und radeln am Deich entlang. Es ist ein sonniger Tag. Der Wind weht uns durch die Haare. Wir genießen die frische Luft. Unsere Tochter ist auf ihrem kleinen Fahrrad unterwegs. Hier können wir einfach geradeaus fahren: keine Sorge vor zu schnellen Autos, großen Lkw oder breiten Hauptstraßen. „Ist die Draußenwelt nicht wunderschön?“, ruft unsere Tochter begeistert und scheint den Moment zu genießen.

Im Alten Testament singt Psalm 104 ein Loblied auf die Schöpfung: „Lobe den Herrn, meine Seele! Herr, mein Gott, wie groß bist du! Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid, du spannst den Himmel aus wie ein Zelt.“ Ist die Draußenwelt nicht wunderschön?

In Niedersachsen stecken wir mitten in den Sommerferien. So lange haben viele auf diese Zeit der Erholung gewartet. Auf die Wochen im Jahr, in denen alles etwas ruhiger verläuft und der stressige Alltag einen Gang zurückschaltet. Ob beim Camping oder am Strand, bei einer Radtour oder auf der Liege im heimischen Garten – viele suchen Erholung und Ausgleich in der Natur. Tipps für diese Selbstfürsorge finden sich schon in der Bibel: „Damit sie zu Atem kommen“, heißt es im Buch Exodus (Ex 23,12). Ein uralter Text aus dem Alten Testament, der viel aussagt über die Zwänge unserer Zeit. „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“, steht im Matthäusevangelium (Mt 22,39). Dazu Jesu Aufforderung an seine Jünger: „Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus!“ (Mk 6,31) Jesus sieht das große Engagement seiner Freunde. Er hatte sie losgeschickt in die Dörfer und Städte, um seine Botschaft zu verkünden. Sie kommen zurück und wollen berichten. Doch er lädt sie ein, erst mal zur Ruhe zu kommen. Er weiß, was sie brauchen und was ihnen jetzt guttut. Wie menschlich.

Das „Kirchenschiff Nordhorn“ gegenüber der St.-Augustinus-Kirche möchte auch so ein Ruhepol sein: Für diejenigen, die in der Geschäftigkeit des Alltags eine Pause brauchen. Einen Kaffee, die Zeitung, vielleicht ein Gespräch. Dann stehen die Türen dieses „Gasthauses“ offen für alle und jede(n) – egal welcher Konfession oder Religion. Egal, ob gläubig oder nicht. Für die, denen Kirche Heimat ist. Auch für die, die zweifeln und wütend sind. Für Passanten, Touristen und Einheimische.

Wo auch immer Sie Ihren Sommer verbringen: Ich wünsche Ihnen eine erholsame Zeit.

Katharina Engelen ist Pastoralreferentin im „Kirchenschiff Nordhorn“

