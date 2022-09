Ist der Bund ein „Goldener Esel“?

Als aufmerksamer Zeitungsleser wird dem einen oder anderen schon einmal aufgefallen sein, dass von den unterschiedlichsten Seiten die Aufforderung kommt, aufgrund der Energiekrise und der Inflation müsse der Bund helfend zur Seite stehen, vor allen Dingen in finanzieller Hinsicht. Dieser Bund scheint in den Augen vieler Menschen eine eierlegende Wollmilchsau zu sein oder ein „Goldener Esel“ wie aus Grimms Märchen, der Dukaten sch... kann. Fast alle rufen nach ihm, von den Sozialverbänden bis zur Wirtschaft, und hin und wieder erhört dieser Bund die an ihn herangetragenen Wünsche, beispielsweise in Form von Tankrabatten oder Direktzahlungen. Zufrieden damit sind die wenigsten, sie wollen mehr, aber nicht alle ihre Forderungen werden erfüllt. Woran mag das liegen? Vielleicht daran, dass der Bund doch kein „Goldener Esel“ ist? Und genau so ist es. Beim Bund handelt es sich in einer allgemeingültigen Definition um die oberste Ebene in der Hierarchie des Staatsmodells eines Bundesstaates mit föderaler Struktur. Dazu gehören unter anderem der Bundestag, die Bundesregierung oder der Bundesrat. Von einem „Goldenen Esel“ ist dort, was das Geld angeht, nicht die Rede, sondern von Steuern, die diese Institutionen und ihnen angegliederte wie das Finanzamt erheben. Und Steuern zahlen die Bürgerinnen und Bürger dieses Staates. Wer also Geld vom Staat fordert, sollte auch wissen, wo es herkommt. Das geht in der aktuellen Diskussion oft unter, wie mir scheint.