Island liegt im Atlantik

Anglizismen, also Begriffe aus dem Englischen, die wir ungefiltert übernehmen, häufen sich in unserer Sprache und führen zu kuriosen Missverständnissen, besonders bei der älteren Generation. So berichtete eine Kollegin vom Einkauf mit ihrer Großmutter zur Zeit des Schlussverkaufs. An allen Ecken und Enden prangten Schilder mit der Aufschrift „Sale“ für Ausverkauf. Die alte Dame wunderte sich und so fragte sie irgendwann ihre Enkelin: „Sale, die haben aber auch alles?“. Will heißen: „Sale“ – das Wort sprach sie deutsch und nicht englisch aus – hielt sie für den Namen einer neuen Kaufhauskette.

Ähnlich erging es der älteren Kollegin aus der Buchhaltung, die ein Poster in der Reiseredaktion stutzig machte, das einen Sonnenuntergang auf einer Karibikinsel zeigte. Dort war das englische Wort „Island“ für Insel zu lesen. Schriftzug und Foto passten ihrer Meinung nach nicht zusammen. „Island habe ich mir immer ganz anders vorgestellt“, stellte sie überrascht fest. Klar, meinte sie doch den nordeuropäischen Inselstaat im Atlantik, der für seine Geysire und Vulkane bekannt ist – und nicht für Palmen im Licht der untergehenden Sonne.