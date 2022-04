Internationale Ostereier

Ostern steht vor der Tür und somit auch allerlei Traditionen und Rituale rund um das Ei. Obwohl meine Schwestern und ich längst erwachsen sind, lassen wir es uns nicht nehmen, am elterlichen Tisch, mit Essig und Farben bewaffnet, Eier zu färben. Kürzlich bin ich auf eine Technik gestoßen, die unsere amateurhafte Tunk-Methode in den Schatten stellt. In der Ukraine werden Ostereier, oder Pysanky, traditionell mit filigranen Mustern und Inschriften versehen. Dabei wird mit einem Federhalter eine dünne flüssige Wachsschicht auf die Eierschale aufgetragen und die freien Flächen werden eingefärbt. In mehreren Durchgängen entstehen so farbenfrohe florale und geometrische Muster. Die zerbrechlichen Kunstwerke symbolisieren unter anderem Schutz, Fruchtbarkeit und Liebe. Besonders zu diesem Osterfest scheint die Symbolkraft der ukrainischen Pysanky bedeutungsvoller denn je.