In den GN finden Sie Spitzenjournalismus – und das jeden Tag!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in den Grafschafter Nachrichten, das möchte ich an dieser Stelle ganz selbstbewusst behaupten, bieten wir Ihnen Spitzenjournalismus. Das stimmt schon deshalb, weil jeden Tag GN-Journalisten eine Spitze schreiben.

Als „Spitze“ bezeichnen wir einen sehr kurzen Text, in dem der Autor ein Thema zuspitzt, es bis auf die Spitze treibt. Daran versuchen wir uns in unserem „Guten Morgen!“, das sie seit dem 17. Oktober 2013 zuverlässig links oben auf der ersten Lokalseite finden und das Sie sich seit einigen Monaten auch ganz bequem jeden Morgen als Newsletter direkt auf Ihr Smartphone schicken lassen können.

Alltägliches und Persönliches

Eine solche Spitze, in anderen Redaktionen auch „Lokalglosse“ genannt, befasst sich häufig mit ganz alltäglichen Begebenheiten, sie handelt meist von persönlichen Beobachtungen und Erfahrungen einer Kollegin oder eines Kollegen. Viele von ihnen haben im Laufe der Jahre ihren ganz eigenen Stil entwickelt, haben Lieblingsthemen, nutzen wiederkehrende Motive oder Formulierungen – und sind Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, auf diese Weise hoffentlich ein wenig vertrauter geworden.

Wir haben uns ganz bewusst für diese sehr persönliche Form entschieden. Viele Lokalzeitungen veröffentlichen solche Glossen anonym oder unter Pseudonym. Wir hingegen zeigen Gesicht, wünschen Ihnen mit vollem Namen einen „Guten Morgen!“ und finden es wichtig, dass Sie auf diese Weise die Menschen näher kennenlernen, die tagtäglich für Sie recherchieren und schreiben. Schließlich beruht glaubwürdiger Journalismus auf Vertrauen. Und man vertraut wohl am ehesten denjenigen, die man kennt.

So eine Spitze sollte immer unterhaltend sein. Manchmal ist sie ironisch, manchmal sarkastisch, meistens lustig. Aber das muss nicht sein. Es gibt auch Tage, da äußerst sich eine Kollegin oder ein Kollege eher nachdenklich. Und kritisch darf so eine Spitze natürlich ebenfalls ausfallen. Schließlich kann man auch auf der Computertastatur „zur spitzen Feder greifen“.

Wo kommen all die Ideen her?

Genau 2590 Texte haben wir – wenn ich richtig gerechnet habe – im Laufe der vergangenen knapp achteinhalb Jahre als „Guten Morgen!“ veröffentlicht. Woher kommen all diese Spitzenideen? Ehrlich gesagt: Das frage ich mich manchmal auch. Aber wir haben welche, jeden Tag aufs Neue.

Es gibt eine Monatsplanung, sodass jede und jeder rechtzeitig weiß, wann der nächste Text fällig wird. Einige von uns schreiben auf Vorrat, um ja nicht „auf den letzten Drücker“ liefern zu müssen – und dann womöglich ohne Idee dazustehen. Andere wiederum lassen es darauf ankommen und hoffen auf einen zündenden Gedanken spätestens nach der Mittagspause. Fest steht jedenfalls: Drücken gilt nicht, jeder muss mal!

Verdichten – aber nicht dichten

„Kürzer schreiben dauert länger“, habe ich in einem früheren Newsletter geschrieben. Das gilt natürlich auch und vor allem für die tägliche Spitze. Aus der Idee, die der Autor hoffentlich rechtzeitig hat, muss ein lesenswerter Text werden, der in wenigen Zeilen die ganze Geschichte erzählt. Das ist manchmal ein mühseliger Prozess, in dem ganze Absätze gestrichen, Halbsätze eingespart und Füllwörter eliminiert werden müssen. Das ist er dann, der Prozess des Zuspitzens zu einer Spitze.

Luft rauslassen, Umfang verringern, Inhalt zusammenpressen: Ein Physiker würde vermutlich sagen, dass wir den Stoff verdichten. Zu Dichtern werden wir dabei aber nicht, auch wenn die Versuchung manchmal groß sein mag, zugunsten einer gelungen Pointe ein wenig hinzuzudichten. Wir bleiben Journalisten, der Wahrheit verpflichtet. Andernfalls wäre das, was wir ihnen täglich bieten, kein Spitzenjournalismus.