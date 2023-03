Immobilientausch

Auf dem Immobilienmarkt geht es aktuell zur Sache. Es gibt nur wenige Angebote zur Wohnungsmiete und ein Eigenheim zu finanzieren, rückt bei den Preisen für viele Interessenten erst einmal in eine ferne Zukunft.

Einsiedlerkrebse gehen bei der Suche nach einem neuen Haus hingegen ganz pragmatisch vor: Sie tauschen einfach. Die kleinen Krebse haben nämlich im Gegensatz zu anderen Artgenossen keinen Panzer und begeben sich daher auf die Suche nach Schneckenhäusern. Allerdings wachsen die Einsiedlerkrebse und müssen sich in regelmäßigen Abständen ein neues Haus suchen.

Und dabei kommt es zu einer regelrechten Haustausch-Party mit großen Krebsversammlungen. Die Tiere stellen sich in einer Reihe je nach Größe ihres eigenen Schneckengehäuses auf und versuchen, gegen ein größeres Haus zu tauschen. Das Ganze geht so schnell wie möglich vonstatten, damit sie so kurz wie möglich ungeschützt bleiben. Leider bedeutet das auch, dass am Ende ein Krebs leer ausgeht und Möwen und anderen Fressfeinden schutzlos ausgeliefert bleibt.

Diese Laune der Natur scheint im Grundsatz aber doch auch eine nette Idee für uns Menschen zu sein, oder?