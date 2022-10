Immer mit der Ruhe

Hab ich auch an alles gedacht? Brotdosen, Wasserflaschen, Schulsachen? Sind die Kinder einigermaßen passend zum Wetter angezogen? Ja, manchmal mach ich mir wohl zu viele Gedanken, bevor ich mich morgens mit meinen beiden Töchtern Richtung Schule und Kindergarten aufmache.

Aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass Kleintochter mir das nach und nach abgewöhnen wird. Als wir nämlich morgens von der Schule zum Kindergarten spazierten, meinte sie, dass es für eine Jacke viel zu warm sei. Und schwupps, war sie auch schon ausgezogen. Mein Kopfkino sprang sofort an – „so warm ist es doch gar nicht, und wenn sie nun friert, sie hat ja schon eine Schnupfnase...“

Mitten in meinen Versuch, sie doch zur Jacke zu überreden, tönte Kleintochters Stimme beruhigend: „Entspann dich mal, Mama.“ Hm, da hat sie eigentlich recht. Also hab ich die Klappe gehalten und das Kopfkino ausgemacht. Wenn sie mich mit der Hartnäckigkeit, die sie bei anderen Dingen an den Tag legt, zur Ruhe mahnt, müsste ich spätestens zur Adventszeit nur noch tiefenentspannt sein.