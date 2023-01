Immer diese Vorsätze

Mehr Sport, weniger Zucker und mehr Geld sparen – in der ersten Woche des Jahres haben viele ihre Neujahrsvorsätze schon wieder über Bord geworfen. Das Sofa ist einfach viel zu gemütlich und zum Kuchen in der Büroküche lässt sich auch schlecht Nein sagen.

Mein Vorsatz für dieses Jahr war da ein bisschen anders. Zwischen den Feiertagen habe ich mir vorgenommen, weniger Selbstgespräche zu führen. Denn in der Redaktion verwirre ich immer wieder meine Kollegen mit meinen Monologen. Wenn ich mal wieder in meinen nicht vorhandenen Bart murmel und mir meine To-Do-Liste vorerzähle oder mir selbst Fragen zum Geschehen auf dem Bildschirm stelle, drehen sich meine Sitznachbarn nicht selten verwundert zu mir um. Also war ich fest entschlossen, von nun an für weniger Verwirrung zu sorgen.

Doch das Jahr war gerade erst wenige Tage alt, da war es auch schon wieder vorbei mit den guten Vorsätzen. Ich beschwerte mich gedankenverloren bei mir selbst über einen Programmfehler, als es vom Schreibtisch nebenan hieß: „Wolltest du nicht weniger Selbstgespräche führen?“ Ich versuche es einfach nächstes Jahr noch mal.