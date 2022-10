Immer den Stecker ziehen, um Strom zu sparen

Berlin Einer der besten Energiespartipps für zu Hause lautet: Elektrogeräte ganz ausschalten. Denn bleiben die Geräte im Stand-by oder sind im Ruhemodus, verbrauchen sie weiterhin Strom.

Leuchtet an Fernsehern, Computern oder anderen Geräten noch ein kleines Lämpchen, obwohl man sie ausgeschaltet hat, dann sind sie nicht ganz aus, sondern noch in Bereitschaft und verbrauchen Strom.

Am leichtesten lässt sich der Stand-by-Stromkonsum kontrollieren, wenn die Geräte gar nicht direkt am Stromnetz hängen. Praktisch sind hier Steckdosenleisten mit einem Schalter, über den man gleich mehrere Geräte komplett vom Netz trennen kann. Denn viele Geräte haben heute keinen richtigen Netzschalter mehr, der diese Funktion erfüllt. Zwar haben vor allem ältere Geräte einen möglicherweise hohen Stand-by-Verbrauch. Neuere Geräte dürfen laut EU-Vorgabe im Stand-by nur noch eine maximale Leistung von 0,5 Watt aufnehmen, so die Verbraucherzentralen.

Aber: Die Vorgabe gilt nicht für Geräte, die mit einem Netzwerk verbunden sind, also etwa Smart-TVs oder Spielekonsolen.

Übrigens: Der Tipp, den Stecker zu ziehen, gilt auch für Ihr Ladekabel. Denn wenn es in der Steckdose bleibt, auch wenn das Smartphone nicht dranhängt, zieht das Kabel weiterhin Energie. dpa