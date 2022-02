Im Schilderwald

Da fahre ich so vor mich hin und lasse zahlreiche Schilder an der rechten Fahrbahn hinter mir. Es sind wirklich viele Schilder: Vorfahrt geändert, Baustellenausfahrt, Wildwechsel – so geht es in Schlag auf Schlag in bunter Reihenfolge. Sie fordern Aufmerksamkeit und manchmal eine angepasste Fahrweise.

Dann teilt mir ein alleinstehendes, rechteckiges Schild mit schwarzer Schrift auf weißem Grund mit: neue Fahrbahndecke. Oh, denke ich, das ist schön. Aber was wird denn nun von mir erwartet? Dazu schweigt das Stück Blech. Soll ich anhalten, aussteigen und die neue Straße feiern? Applaudieren? Konfetti in die Luft werfen? Ich entscheide mich fürs Weiterfahren.

Wenige Meter später weist mich ein Schild auf die angeblich fehlende Fahrbahnmarkierung hin. Eine glatte Lüge. Die Markierung ist erkennbar frisch, aber sie ist da. Fehlt eigentlich nur noch ein Schild, das vor Ablenkung durch zu viele Schilder warnt.